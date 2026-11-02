خام تیل کی قیمتوں میں کمی، ایران امریکا مذاکرات کی امیدیں
امریکا اور اسرائیل کے تنازع میں قطر کی ثالثی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں۔
امریکا اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی میں کمی لانے کے لیے قطر کی جانب سے کی جا رہی سفارتی کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس پیش رفت کی امید نے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت وں پر نمایاں دباؤ ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں 3 فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی اور قطری حکام کے درمیان مسلسل تیسرے روز بھی اہم مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ کے خاتمے کے لیے کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ سفارتی پیش رفت کی امیدیں بازار کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی
کاروباری گھنٹوں کے دوران برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت میں 3.68 ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ اس کمی کے بعد فی بیرل تیل کی قیمت 3.2 فیصد کم ہو کر 109.75 ڈالر رہ گئی۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ یعنی ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمت میں بھی اہم اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمت 3.43 ڈالر یعنی 3.3 فیصد کمی کے بعد 100.69 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ یہ دونوں اہم اشاریوں میں ریکارڈ کی گئی کمی عالمی مارکیٹ میں پائیداری کے اشارے ہیں۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
تفصیلات کے مطابق برینٹ خام تیل اکتوبر کے اختتام پر پچھلے چھ ماہ کی بلند ترین سطح پر تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ خدشات تھے کہ منگل کو امریکا میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران اور امریکا کے درمیان تنازع دوبارہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم قطر کی ثالثی میں جاری مذاکرات اور ہفتے کے اختتام پر کسی بڑی فوجی کارروائی کی عدم موجودگی نے قیمتوں میں اضافے کے فوری دباؤ کو کم کیا ہے۔ یہ صورتحال سرمایہ کاروں میں عارضی آرام کا باعث بنی ہے۔
تجزیہ کاروں کا نقطہ نظر اور مارکیٹ کا رجحان
کے سی ایم ٹریڈ کے چیف مارکیٹ تجزیہ کار ٹم واٹرر کے مطابق گزشتہ ہفتے قیمتوں میں نمایاں اضافے کے بعد تیل کی منڈی میں عارضی تکنیکی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی پیش رفت کی امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں۔ ہفتے کے اختتام پر کسی بڑی فوجی کشیدگی کے سامنے نہ آنے سے بھی تیل کی قیمتوں میں فوری دباؤ کم ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ سیاسی کشیدگی میں کمی تیل کے نرخوں پر براہ راست اثر انداز ہوئی ہے۔
خطے میں تناؤ اور سفارتی کوششوں کی اہمیت
آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد دو ٹینکرز کے تباہ ہونے کے واقعات نے خطے میں اضافی کشیدگی پیدا کی تھی۔ تاہم قطر کی ثالثی میں بڑی پیش رفت کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹوں کا نیا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ یہ قدم سفارتی حل کی طرف اٹھایا گیا ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے 7 نومبر کی تاریخ کا بھی ذکر کیا تھا جو ممکنہ ایٹمی حملے کی تیاریوں سے متعلق تھی۔ ان تمام عناصر کو مدنظر رکھتے ہوئے عالمی منڈی میں احتیاط کا عالم ہے۔
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