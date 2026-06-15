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خانہ کعبہ کا غلاف نئے اسلامی سال کے آغاز پر تبدیل

مذہبی خبریں News

خانہ کعبہ کا غلاف نئے اسلامی سال کے آغاز پر تبدیل
خانہ کعبہغلافنئے اسلامی سال
📆15/06/2026 11:49 pm
📰ExpressNewsPK
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نئے ہجری سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنے کی روایت کا احتسابی جائزہ اور اس تقریب کی اہمیت کا بیان

نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدس روایت اب نئے ہجری سال کے پہلے دن ادا کی جاتی ہے۔ حرم انتظامیہ کی نگرانی میں تیار کیا گیا نیا غلاف خصوصی تقریب کے دوران مسجد الحرام پہنچایا گیا جہاں ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا۔ یہ تبدیلی مسجد الحرام میں عقیدت، احترام اور روحانیت سے بھرپور مناظر پیدا کرتی ہے۔ لاکھوں زائرین معمول کے مطابق بیت اللہ کے گرد طواف اور عبادت میں مشغول رہے جبکہ نئی چادر اوڑھتے کعبۃ اللہ کے روح پرور مناظر ہر آنکھ کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہے۔ الگ سمجھیں کہ اس تقریب میں کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن عبادات اور طواف کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہتا ہے۔ چند برس پہلے تک اس تبدیلی کا عمل 9 ذوالحجہ کو ہوا کرتا تھا جب حجاج کرام میدان عرفات روانہ ہو چکے ہوتے تھے اور مسجد الحرام میں نسبتاً کم رش ہوتا تھا۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس تاریخی تقریب کو یکم محرم سے منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ نئے ہجری سال کا آغاز اس بابرکت منظر کے ساتھ ہو.

نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدس روایت اب نئے ہجری سال کے پہلے دن ادا کی جاتی ہے۔ حرم انتظامیہ کی نگرانی میں تیار کیا گیا نیا غلاف خصوصی تقریب کے دوران مسجد الحرام پہنچایا گیا جہاں ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا۔ یہ تبدیلی مسجد الحرام میں عقیدت، احترام اور روحانیت سے بھرپور مناظر پیدا کرتی ہے۔ لاکھوں زائرین معمول کے مطابق بیت اللہ کے گرد طواف اور عبادت میں مشغول رہے جبکہ نئی چادر اوڑھتے کعبۃ اللہ کے روح پرور مناظر ہر آنکھ کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہے۔ الگ سمجھیں کہ اس تقریب میں کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن عبادات اور طواف کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہتا ہے۔ چند برس پہلے تک اس تبدیلی کا عمل 9 ذوالحجہ کو ہوا کرتا تھا جب حجاج کرام میدان عرفات روانہ ہو چکے ہوتے تھے اور مسجد الحرام میں نسبتاً کم رش ہوتا تھا۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس تاریخی تقریب کو یکم محرم سے منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ نئے ہجری سال کا آغاز اس بابرکت منظر کے ساتھ ہو

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خانہ کعبہ غلاف نئے اسلامی سال مسجد الحرام زیارتوں

 

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