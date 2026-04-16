خبردار: آپ کے موبائل فون کی یہ ایک سیٹنگ آپ کی جمع پونجی گنوا سکتی ہے!

ماہرین نے ایک نئے فراڈ کا انکشاف کیا ہے جو آپ کے موبائل فون کی ایک عام سیٹنگ کا غلط استعمال کر کے ہیکرز کو آپ کی کالز اور بینک کی معلومات تک رسائی فراہم کر سکتا ہے، جس سے سنگین مالی نقصان کا خدشہ ہے۔
موبائل فون کی ایک عام سیٹنگ اب صارفین کے لیے سنگین خطرے کا سبب بن گئی ہے، جہاں ہیکرز صرف ایک مخصوص کوڈ کے ذریعے آپ کی فون کالز اور بینکنگ کی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو آپ کی جمع پونجی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ نیا فراڈ کسی پاس ورڈ یا براہ راست او ٹی پی کے مطالبے کے بغیر انجام دیا جاتا ہے۔ دھوکے باز خود کو بینک اہلکار، کسٹمر سروس نمائندہ یا ڈیلیوری بوائے ظاہر کر کے فون کرتے ہیں اور کسی مسئلے کا بہانہ
بنا کر صارف کو فون پر ایک مخصوص کوڈ ڈائل کرنے کا کہتے ہیں۔ یہ کوڈ عموماً 21# یا 401# ہوتا ہے۔ جب کوئی صارف لاعلمی میں یہ کوڈ ڈائل کرتا ہے، تو اس کی کالز، پیغامات اور او ٹی پی خفیہ طور پر ایک دوسرے نمبر پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہیکرز کو بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے اور مالی نقصان پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس فراڈ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس واردات کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے لیے کسی ایپ کی تنصیب یا او ٹی پی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی یہ عمل خاموشی سے مکمل ہو جاتا ہے اور متاثرہ شخص کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک کہ نقصان ہو نہ جائے۔ ماہرین کے مطابق، صارفین کو فوری طور پر اپنے فون کی کال فارورڈنگ سیٹنگز کی جانچ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مخصوص کوڈز جیسے #62# یا #21# ڈائل کرکے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا کالز کسی نامعلوم نمبر پر منتقل ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی نامعلوم نمبر نظر آئے تو اسے فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے۔ اگر شک ہو کہ فون میں کال فارورڈنگ فعال ہو چکی ہے، تو ##002# کوڈ کے ذریعے تمام فارورڈنگ سیٹنگز کو غیر فعال کیا جا سکتا ہے، جس سے ممکنہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ حفاظتی تدابیر کے طور پر، ماہرین سختی سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی نامعلوم کال پر کوئی کوڈ ڈائل نہ کیا جائے اور نہ ہی اپنا او ٹی پی یا پن کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بہانے سے ایسا کرنے کا کہے تو فوراً کال منقطع کر دینی چاہیے۔ یاد رکھیں، معمولی سی لاپرواہی بڑے مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے بروقت احتیاط ہی آپ کی مالی سلامتی کی ضمانت ہے۔ یہ فراڈ نہایت چالاکی سے کام لیتا ہے اور اکثر لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ یہ کسی واضح نشانی کے بغیر ہوتا ہے۔ دھوکے باز متاثرین کو اس طرح کی معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وہ انہیں سچ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر تکنیکی مسائل، اکاؤنٹ کی تصدیق، یا کسی انعامی آفر کا بہانہ بنا کر فون کرتے ہیں۔ جب وہ مخصوص کوڈ ڈائل کرنے کا کہتے ہیں تو وہ دراصل کال فارورڈنگ کو فعال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کوڈ کے فعال ہونے کے بعد، وہ آپ کے تمام اہم پیغامات اور کالز کو اپنے پاس منتقل کر لیتے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس یا دیگر اہم معلومات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے فراڈ سے بچنے کا سب سے موثر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی نامعلوم شخص کو اپنے فون پر کوئی کوڈ ڈائل کرنے کی اجازت نہ دیں اور نہ ہی اپنی ذاتی یا مالی معلومات کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے فون کی سیکیورٹی سیٹنگز کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا بھی بہت اہم ہے۔
