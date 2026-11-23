خدیجہ اسیف کا کہنا ہے کہ صوبوں کی تقسیم کے ریفرنڈم کا حتمی فیصلہ سال کے آخر میں متوقع ہے
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ اسیف نے بتایا کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ریفرنڈم کا عمل اس سال کے اختتام تک حتمی شکل اختیار کر لے گا۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ اسیف نے اتوار کو واضح اشارہ دیا ہے کہ ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم کے عمل کو اس سال کے اختتام تک حتمی شکل مل جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل میں تاخیر نہیں ہوگی اور اگلے سال کے آغاز میں ہی یہ مرحلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔
ریفرنڈم کے حتمی مراحل اور ٹائم لائن
خواجہ اسیف نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے جاری بحث و مباحثہ اور تجاویز کا مسودہ دسمبر کے اختتام تک تیار ہو کر حتمی شکل اختیار کر لے گا۔ انہوں نے اس بات سے انکاری نہیں کیا کہ یہ عمل فوری طور پر آگے بڑھنے والا ہے اور اسے مکمل ہونے میں دو سے چار مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔Also readالائس ہوانگ کے چین کی جاسوسی ایجنسی سے رابطے کی رپورٹ
وزیر دفاع نے مزید وضاحت کی کہ اگرچہ وہ کوئی مخصوص تاریخ طے نہیں کر سکتے کیونکہ سیاسی مشاورت کے دوران تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی فیصلے کا اعلان کچھ دنوں کے اندر ہی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کی ناگزیری ہر روز واضح تر ہوتی جا رہی ہے اور اللہ کے فضل سے یہ منصوبہ وقت پر مکمل کیا جائے گا۔
اجتماعی رائے اور آئینی تقاضوں پر زور
خواجہ اسیف نے اس بات پر زور دیا کہ ریفرنڈم کے سوال کی تفصیلات اور مقاصد کو طے کرنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کی مشاورت ضروری ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا مقصد ایک مشترکہ دستاویز تیار کرنا ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے شامل ہو تاکہ کسی بھی قسم کے اختلافات کو کم سے کم کیا جا سکے۔
انہوں نے واضح کیا کہ آئین پاکستان میں ریفرنڈم کے انعقاد کی اجازت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترامیم کے طویل اور مشروط طریقہ کار پر بھی سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ کوئی بھی فریق آئینی طریقہ کار سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتا اور تمام اقدامات قانونی دائرہ کار میں رہ کر ہی کیے جائیں گے۔
سیاسی مخالفت اور متوقع اثرات
اس اہم سیاسی فیصلے کے پیچھے اندرونِ ملک شدید سیاسی بحث جاری ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے تازہ ترین بیان میں نئے صوبوں کی تشکیل کی شدید مخالفت کی ہے۔ بلاول بھٹو نے خبردار کیا ہے کہ سندھ سمیت کسی بھی صوبے کو زبردستی تقسیم کرنے کی کوشش خون خرابے کا سبب بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ریفرنڈم کے عمل کے گرد شدید سیاسی گھیراؤ پیدا ہوا ہے۔
دوسری طرف، وفاقی حکومت کے دیگر ارکان، جن میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فاطل چوہدری اور وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہیں، نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی سختی سے حمایت کر رہے ہیں۔ محسن نقوی نے پہلے ہی کہا تھا کہ موجودہ حکومتی نظام ناکام ہو چکا ہے اور اسے ری سیٹ کرنے کے لیے نئے صوبوں اور مقامی حکومتوں کے مضبوط نظام کی ضرورت ہے۔
وزیر دفاع نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام فریقین کے درمیان مشاورت کے نتیجے میں ایسا مسودہ تیار ہو گا جسے کسی کو بھی قبول کرنے میں مشکل نہ ہو، کیونکہ سیاست میں ممکن ہونے والی باتوں کو انجام دینا ہی مہارت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ چھوٹے انتظامی یونٹس عوامی سہولیات کی فراہمی میں بہتری لاتے ہیں اور یہ تبدیلی ملک کے سیاسی منظر نامے میں مثبت اور ترقی پسند تبدیلی لا سکتی ہے۔
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