خراب فریج کی وارنٹی نہ دینے پر کمپنی اور ڈیلر کے خلاف 35 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ
کنزیومر کورٹ میں یاسر اشفاق کے وارنٹی کے دعوے پر عدالت نے کمپنی اور صدر کے ڈیلر کو نوٹس جاری کرکے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔
شہری یاسر اشفاق نے خراب فریج کی وارنٹی نہ دینے اور مبینہ جعل سازی کے الزام میں ایک نجی کمپنی اور صدر کے الیکٹرانکس ڈیلر کے خلاف کنزیومر کورٹ میں 35 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ یاسر اشفاق کی نمائندگی ان کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ کر رہے ہیں۔ عدالت نے دعوے پر کارروائی کرتے ہوئے دونوں فریقوں کو نوٹس جاری کیا اور آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔
وارنٹی کارڈ جاری نہ کرنے کا معاملہ
درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے مطابق یاسر اشفاق نے صدر ہاشو سینٹر کے ڈیلر سے 1 لاکھ 2 ہزار روپے کی خرید و فروخت کی تھی۔ خریداری کے وقت شہری کو جو رسید دی گئی، اس پر وارنٹی کا ذکر موجود تھا۔Also readChaudhry Salik Hussain vows court response to Punjab legal notice over corruption remarks
تاہم وکیل کا کہنا ہے کہ ڈیلر کی جانب سے باضابطہ وارنٹی کارڈ جاری نہیں کیا گیا۔ رسید پر درج وارنٹی اور کارڈ کی عدم فراہمی کے درمیان فرق ہی اس تنازع کی بنیاد بنا۔
یاسر اشفاق نے جب وارنٹی کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا تو کمپنی نے مذکورہ دکان کو اپنا مجاز ڈیلر ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی انکار کے بعد معاملہ عدالت تک پہنچا۔
کمپنی اور ڈیلر پر الزامات اور مؤقف
وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے مطابق خریداری کے بعد جعلی مصنوعات فراہم کرنا اور وارنٹی نہ دینا غیر قانونی اقدام ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ یہ طرزِ عمل صارف کے ساتھ کھلی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔
وکیل کا کہنا ہے کہ خراب پروڈکٹ، ذہنی اذیت اور مالی نقصان کے ازالے کے طور پر یاسر اشفاق کو 35 لاکھ روپے بطور ہرجانہ دلایا جائے۔ یہ رقم درخواست میں مطالبے کے طور پر درج ہے۔
درخواست میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ غیر قانونی تجارت اور شہریوں کو گمراہ کرنے پر کمپنی اور ڈیلر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت نے فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کیا ہے، جس کے بعد اس مقدمے میں اگلا مرحلہ طے ہوگا۔
صارفین کے لیے قانونی اور عملی اہمیت
یہ مقدمہ کنزیومر کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اس کا فیصلہ عدالت کی آئندہ سماعت اور فریقین کے جوابات کی روشنی میں ہوگا۔ عدالت نے ابھی کسی فریق کے حق یا خلاف فیصلہ نہیں دیا۔
اس کیس کا ایک پہلو خریداروں کے لیے اہم سبق ہے کہ صرف رسید پر وارنٹی کا ذکر کافی نہیں، بلکہ باضابطہ وارنٹی کارڈ اور مجاز ڈیلر کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ درخواست میں یہی نکتہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
مقدمے میں درج 1 لاکھ 2 ہزار روپے کی خریداری اور 35 لاکھ روپے کے ہرجانے کے مطالبے سے واضح ہے کہ درخواست گزار مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت کے ازالے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ آئندہ سماعت میں کمپنی اور ڈیلر کے جوابات سے معاملے کی سمت کا تعین ہوگا۔
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