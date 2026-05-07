خراساں کے وزیر اعظم نے چرصدہ کا دورہ کیا اور مولانا ایدریس کے لیے عدالت کا وعدہ کیا۔ حکومت نے موبائل فون پر ٹیکسوں کو ختم کرنے کا تجویز پیش کیا ہے، جس کے تحت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے صارفین کو راحت فراہم کرنے کے لیے تجویز کی جائزہ لیتی ہے۔ وزیر داخلہ تارق فضل چودھری نے سنےٹ میں بتایا کہ باہر سے آنے والے فون نیٹ ورک رجسٹریشن کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں اور حکومت اپنے خارجی پاکستانوں کی سہولت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔
خراساں کے وزیر اعظم نے چرصدہ کا دورہ کیا، مولانا ایدریس کے لیے عدالت کا وعدہ کیا۔ حکومت نے موبائل فون پر ٹیکسوں کو ختم کرنے کا تجویز پیش کیا ہے، داخلہ وزیر کے وزیر اعظم تارق فضل چودھری نے سنےٹ کے دوران ایک جلسے میں بتایا کہ موجودہ حالات کے باعث حکومت کو بعض اوقات غیر ضروری اقدامات لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جن میں موبائل فون پر ٹیکسوں کی بوجھ شامل ہے۔ سنےٹ کے جلسے میں بولتے ہوئے تارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے موبائل فون پر ٹیکسوں کو ختم کرنے کے لیے ایک تجویز کی جائزہ لیتی ہے تاکہ صارفین کو راحت فراہم کی جا سکے۔ وزیر نے وضاحت کی کہ پاکستان میں سے باہر سے آنے والے موبائل فون چند ہفتوں بعد خودکار طور پر بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ انھیں مقامی نیٹ ورک پر رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ وہ نے کہا کہ موجودہ نظام کے تحت باہر سے آنے والے فون نیٹ ورک رجسٹریشن کی ضرورت کے باعث بلاک ہو جاتے ہیں۔ تارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت اپنے خارجی پاکستانوں کی سہولت کے لیے کوشش کر رہی ہے اور موبائل فون کے استعمال اور رجسٹریشن سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے.
