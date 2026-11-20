خرم نواز گنداپور کا نئے صوبوں اور مقامی حکومتوں کی طاقت ور سازی کا مطالبہ
پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنداپور نے ماڈل ٹاؤن میں تقریر کرتے ہوئے انتظامی اصلاحات اور مقامی سطح پر اختیارات کی تفویض کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان عوامی تحریک (پی اے ٹی) کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنداپور نے ملکی انتظامی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کے مسائل کا فوری اور مؤثر حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ انتظامی نظام شہریوں کی طرف سے درپیش چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ناکافی ہے اور اس میں نئے صوبوں کی تشکیل کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں کو دیے جانے والے اختیارات میں اضافہ انتہائی ضروری ہے۔
انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی منطق
خرم نواز گنداپور نے ماڈل ٹاؤن میں مقامی حکومت کے عملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں کی تخلیق محض انتظامی وجوہات پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اختیارات مقامی سطح تک منتقل کیے جائیں تو ہی عوامی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مقامی حکومت کے نظام کو مضبوط بنانے سے نہ صرف عوامی شکایات کا ازالہ ممکن ہوگا بلکہ عوامی خدمات کی فراہمی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
مقامی انتخابات اور جمہوری تقاضے
سیکرٹری جنرل خرم نواز گنداپور نے انتخابی نظام میں اصلاحات کا بھی نوٹس لیا اور کہا کہ ضروری اصلاحات متعارف کرائے گئے بغیر انتخابات کو کوئی بھی قابل اعتماد نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے تاکید کی کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات منعقد کرنا اور اختیارات کو بنیادی سطح (grassroots) پر منتقل کرنا جمہوریت کے بنیادی تقاضے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اقدامات ہی عوام کو حکومتی عمل سے جوڑنے کا واحد مؤثر ذریعہ ہیں۔
مؤثرین کی موجودگی اور اجلاس کی صدارت
اس اہم اجلاس کی صدارت خود خرم نواز گنداپور نے کی جس میں پی اے ٹی کے دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں نوراللہ صدیقی، میاں کاشف محمود، راجہ ظہید محمود، احمد اخوان اعوان اور عرف چوہدری جیسی اہم شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ ان رہنماؤں کی موجودگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پارٹی کی قیادت نے انتظامی اصلاحات کے معاملے کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے۔
عوامی مسائل کا حل اور مستقبل کے اقدامات
اس تجویز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انتظامی فیصلہ سازی کے عمل کو قریب لایا جائے تاکہ عوام کو محسوس ہو کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے۔ موجودہ نظام میں درپیش تاخیر اور بے حسی کو دور کرنے کے لیے اختیارات کی تفویض کو ایک لازمی قدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ تجاویز اس وقت پیش کی گئیں جب ملک میں عوامی خدمات کی فراہمی کے نظام میں اصلاحات کی کھل کر مانگ کی جا رہی ہے۔
سیاسی اثرات اور سماجی ردعمل
خرم نواز گنداپور کی یہ پوزیشن پاکستان کی سیاسی فضا میں نئے صوبوں اور مقامی حکومتوں کے کردار کو لے کر جاری بحث میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے مشورے کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی بھی طرح کی کارروائی کی گئی تو یہ نہ صرف انتظامی ڈھانچے کو بدل دے گی بلکہ عوامی حکومت کے تصور کو بھی نئی تعریف ملے گی۔ یہ تجاویز مستقبل میں انتخابی پالیسیوں اور صوبائی تقسیم کے حوالے سے اہمیت اختیار کر سکتی ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics