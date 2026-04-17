خصوصی اقتصادی زونز: نجی ڈویلپرز کو مفت اراضی، عدالتوں کے اختیارات محدود

قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ایک اہم قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت نجی ڈویلپرز کو خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) کے قیام کے لیے سرکاری اراضی مفت لیز پر دی جائے گی۔ اس قانون کے تحت ان زونز سے متعلق تجارتی اور قانونی تنازعات میں عدالتوں کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ خصوصی اقتصادی زونز ترمیمی ایکٹ 2026 کو قائمہ کمیٹی نے عجلت میں اور شق وار بحث کے بغیر منظور کیا۔ اس بل کو 8 اپریل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور اس نے منظوری کے مراحل تیزی سے طے کیے ہیں۔ اجلاس کی صدارت
پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے کی۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر شیخ نے بتایا کہ حکومت کراچی میں 6 ہزار ایکڑ زمین خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کے لیے ڈویلپرز کو بغیر کسی معاوضے کے لیز پر دے گی۔ ان کے مطابق، ہر ڈویلپر کو ایک ہزار ایکڑ تک زمین دی جا سکے گی، تاہم لیز کی شرائط ابھی حتمی شکل نہیں دی گئیں۔ قانون کے مطابق، اگر ایک سے زائد ڈویلپرز کا انتخاب کیا جاتا ہے تو زون کا رقبہ کم از کم ایک ہزار ایکڑ ہونا چاہیے اور ہر ڈویلپر کو کم از کم 500 ایکڑ زمین الاٹ کی جائے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان 7 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کو دی جانے والی مراعات اور ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا پابند ہے، جس سے ان زونز کے قیام کا بنیادی مقصد متاثر ہو رہا تھا۔ اجلاس میں ایس آئی ایف سی کے جوائنٹ سیکریٹری منصوبہ جات عتیق الرحمٰن نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 2035 تک ٹیکس مراعات ختم کرنے کی شرط خصوصی اقتصادی زونز، خصوصی ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود، قائمہ کمیٹی نے ان اداروں کو منظوری دی کہ جو آئندہ دس برسوں میں یا 30 جون 2035 تک، جو بھی پہلے ہو، تجارتی پیداوار شروع کریں گے، انھیں آمدنی پر تمام ٹیکسوں سے استثنا حاصل ہوگا۔ قیصر شیخ نے وضاحت کی کہ 2035 تک مراعات ختم کرنے کے وعدے کا یہ مطلب نہیں کہ اس مدت تک نئی مراعات نہیں دی جا سکتیں۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے عدالتی تاخیر سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے، قائمہ کمیٹی نے خصوصی اقتصادی اپیلیٹ ٹریبونل کے قیام کی منظوری بھی دی، جبکہ عدالتوں کو ان معاملات میں مداخلت سے روک دیا گیا۔ یہ ٹریبونل خصوصی اقتصادی زونز سے متعلق تمام معاملات پر خصوصی اختیار رکھے گا اور ہر مقدمہ تین ماہ کے اندر نمٹانا لازم ہوگا۔ بل کے مطابق، ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف صرف سپریم کورٹ پاکستان میں 60 دن کے اندر اپیل کی جا سکے گی، اور ہائی کورٹ سے رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، جس سے مقدمات کے فوری فیصلے ممکن بنائے جائیں گے۔ نئے قانون کے تحت، بورڈ آف انویسٹمنٹ سے زون درخواستوں کی منظوری کا اختیار واپس لے کر وفاقی خصوصی اقتصادی زون اتھارٹی کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ زونز کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری نجی ڈویلپرز پر ہوگی، تاہم سڑکیں، بجلی، گیس، ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی وفاقی اور صوبائی حکومتیں کریں گی۔ پاکستان آئی ایم ایف سے ٹیکس مراعات ختم کرنے کے وعدے میں نرمی لینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حکومت اس امر سے بھی آگاہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جمعرات کو جاری رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے لیے تقریباً 7.2 ارب ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت (EFF) پروگرام کا مقصد معاشی استحکام، بیرونی ذخائر کی بحالی، مالیاتی نظم و نسق، توانائی قیمتوں اور گورننس اصلاحات کو آگے بڑھانا ہے۔ کرنا اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، خاص طور پر ان خصوصی اقتصادی زونز میں جو مخصوص معاشی سرگرمیوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ نجی شعبے کی شمولیت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ترقیاتی عمل میں تیزی آئے گی اور انفراسٹرکچر کی ترقی کو بھی تقویت ملے گی۔ تاہم، عدالتوں کے اختیارات کی حد بندی اور قانونی تنازعات کے حل کے لیے قائم کیے جانے والے ٹریبونل کا کردار مستقبل میں واضح ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر حکومتی حکمت عملی بھی اس قانون کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ خصوصی اقتصادی زونز بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان زونز میں عام طور پر خصوصی قوانین، مراعات اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے اور برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ پاکستان میں ان زونز کا قیام ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت، ڈویلپرز کو زمین کی مفت لیز پر فراہمی ایک بڑی ترغیب ہے، جو کہ سرمایہ کاری کے ابتدائی اخراجات کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ، قانونی تنازعات کے فوری تصفیے کا طریقہ کار بھی سرمایہ کاروں کے لیے اطمینان بخش ہوگا۔ تاہم، یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت ان سہولیات اور مراعات کا موثر استعمال یقینی بنائے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ قائمہ کمیٹی کی جانب سے اس بل کی جلد منظوری یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت خصوصی اقتصادی زونز کو فعال بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ امید ہے کہ یہ قانون ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے اور اقتصادی ترقی کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس قانون سازی کی مجموعی طور پر صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اہم قدم ہے جو پاکستان کو اقتصادی ترقی کے راستے پر آگے بڑھا سکتا ہے۔ تاہم، اس کے نفاذ اور کامیابی کا انحصار متعدد عوامل پر ہوگا، جن میں عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط، نجی ڈویلپرز کی کارکردگی، اور حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات شامل ہیں۔ ان سب کے علاوہ، یہ بھی ضروری ہے کہ قانونی فریم ورک کے تحت سرمایہ کاروں کے حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے۔ ٹریبونل کا قیام ایک مثبت اقدام ہے، لیکن اس کی کارکردگی اور غیر جانبداری کو بھی جانچنا ہوگا۔ اس قانون کے اثرات کا مکمل ادراک آنے والے وقت میں ہی ہو سکے گا
