خضدار میں سینیٹر آغا شازیب اور آغا شکیل کے گھروں پر دستی بم حملہ

بلوچستان کے ضلع خضدار میں نامعلوم افراد نے مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر آغا شازیب درانی اور پیپلز پارٹی کے رہنما آغا شکیل احمد درانی کے گھروں پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں گھر کے محافظ زخمی ہوگئے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان نے حملے کی مذمت کی اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم ظاہر کیا۔
مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر آغا شازیب درانی اور پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے رہنما آغا شکیل احمد درانی کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے دستی بم حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے دو تلوار میں پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے رات گئے سیاسی رہنما ؤں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، حملے میں گھر کے محافظوں کو معمولی زخم آئے ہیں جبکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آوروں کی تلاش
شروع کردی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت صورتحال کو قابو میں لایا گیا۔ ذرائع کے مطابق، حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے اور دستی بم پھینکنے کے بعد فرار ہوگئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرلیے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر معلومات کی بنیاد پر تفتیش کا آغاز کردیا ہے۔\واقعے کے بعد، بلوچستان کے وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایسے واقعات عوام اور سیاسی قیادت کے عزم کو کمزور نہیں کرسکتے۔ وزیراعلیٰ نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور حکومت کی جانب سے متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعلیٰ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پی پی پی کے رہنما آغا شکیل احمد درانی نے اس حملے کو سیاسی مخالفین کی سازش قرار دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے اور وہ ایسے حملوں سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے بلوچستان میں امن کی بحالی کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان لگادیا ہے، جہاں ماضی میں بھی سیاسی رہنماؤں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ ایس ایس پی خضدار نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور گواہوں کے بیانات کی مدد سے تحقیقات کی جارہی ہیں، اور حملہ آوروں کو جلد گرفتار کرکے ان کے پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کیا جائے گا۔ زخمی محافظوں کو خضدار ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے، اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔\یہ واقعہ بلوچستان میں سیاسی رہنماؤں پر حملوں کی حالیہ لہر کا حصہ ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد، علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کردی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے۔ حکام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے خوفزدہ ہیں اور علاقے میں امن کی بحالی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں اور عام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پہلے ہی تشویشناک ہے۔ اس واقعے نے سیاسی رہنماؤں اور عام لوگوں کے درمیان عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے، جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے
دستی بم حملہ خضدار آغا شازیب آغا شکیل بلوچستان سیاسی رہنما