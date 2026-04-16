خطے میں کشیدگی سے تیل و گیس کی سپلائی متاثر، قطر سے بحالی میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں

پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کے لیے گلف ممالک پر انحصار کرتا ہے، لیکن خطے میں بڑھتی کشیدگی نے سپلائی کو متاثر کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قطر سے سپلائی کی مکمل بحالی میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں، جبکہ چین کے لیے 45 فیصد پیٹرولیم کی راہ گزر بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق ملک کی زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی گلف ممالک سے حاصل کی جاتی ہے، اور اس ضمن میں ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں انکشاف کیا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث تیل و گیس کی سپلائی پر مزید اثر پڑ سکتا ہے۔ منظور کاکڑ کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں ملک میں درآمدی گیس اور تیل کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ اگر خطے میں
تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو سپلائی کے ذرائع مزید متاثر ہوں گے، جو پہلے ہی گلف ممالک سے حاصل کی جانے والی پیٹرولیم مصنوعات پر کافی حد تک انحصار کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم انکشاف یہ ہے کہ چین کے لیے 45 فیصد پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ علاقائی استحکام کا پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تجارت پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ حکام نے خاص طور پر قطر سے سپلائی کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ وہاں سے مکمل سپلائی بحال ہونے میں دو سے تین سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ ایک طویل مدت ہے اور اس دوران پاکستان کو متبادل ذرائع تلاش کرنے یا اپنی ضروریات کو محدود کرنے جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم، حکام نے یہ بھی تسلی دی کہ فی الحال جو سپلائی دستیاب ہے وہ ایک ماہ کے لیے کافی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد ان کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے سپلائی کی قلت کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ گیس کی صورتحال کے بارے میں، حکام نے بتایا کہ فی الوقت اس میں بہتری ہے اور ریگولرائزڈ لیکویفائیڈ نیچرل گیس (آر ایل این جی) طویل المدتی معاہدوں کے ذریعے پاکستان کو فراہم کی جاتی رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع نے عالمی سپلائی چین کو شدید دھچکا پہنچایا ہے، اور پاکستان جیسے ممالک جو توانائی کے لیے بیرونی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں، وہ اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کے معیشت پر وسیع اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، بشمول مہنگائی میں اضافہ اور صنعتی پیداوار میں کمی۔ ان حالات کے تناظر میں، حکومت کو توانائی کے شعبے میں خود انحصاری کو فروغ دینے اور سپلائی کے ذرائع کو متنوع بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، جو کہ بدعنوانی کے خلاف حکومتی کوششوں پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ، گزشتہ چھ سالوں کے دوران انڈرانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف بھی ایک سنگین معاملہ ہے۔ یہ تمام خبریں ملک کی معاشی اور انتظامی صورتحال کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہیں
