خلیج میں بڑھتے تناؤ: بھارت کی معیشت پر اثرات

اقوام متحدہ کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ خلیج میں جاری عدم استحکام بھارت میں غربت بڑھا سکتا ہے اور معیشت کو متاثر کر سکتا ہے۔
نیوز ڈیسک خلیج میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے نتیجے میں بھارت کی معیشت پر واضح اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں، بین الاقوامی اداروں نے علاقائی عدم استحکام سے منسلک ممکنہ معاشی دھچکے کی وارننگ دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری پیش رفت بھارت میں غربت کی سطح میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر عدم استحکام جاری رہا تو بھارت میں مزید 2.5 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے گر سکتے ہیں، جس سے کل تعداد تقریباً 354 ملین ہو جائے گی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کا منظر نامہ ملک کے معاشی ڈھانچے کی موجودہ کمزوریوں کو مزید بے نقاب کر سکتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، زراعت کے شعبے پر بھی دباؤ پڑ سکتا ہے، اس خدشے کے ساتھ کہ خریف کی فصل کا چکر متاثر ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے ملک میں خوراک کی عدم تحفظ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تجزیے میں کاروباری سرگرمیوں میں ممکنہ سست روی اور ملازمت کے مواقع میں کمی کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جس میں متعدد شعبوں کو بیرونی حالات خراب ہونے کی صورت میں سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
رپورٹ میں شامل ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ علاقائی عدم استحکام کے طویل عرصے تک جاری رہنے سے بھارت کی معیشت میں ساختی کمزوریاں بڑھ سکتی ہیں، خاص طور پر ان شعبوں میں جو پہلے سے ہی افراط زر کے دباؤ اور غیر مساوی ترقی کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے نتائج عالمی معیشتوں کے باہم جڑے ہونے کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کرتے ہیں، جہاں ایک خطے میں جغرافیائی سیاسی تناؤ کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔
