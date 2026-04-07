پاکستان کے مختلف بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے خلیجی ممالک اور ترکیہ کے لیے 56 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ منسوخیاں خطے میں جاری سیاسی صورتحال اور سیکورٹی خدشات کا نتیجہ ہیں۔
منگل کے روز، 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے خلیجی ممالک اور ترکیہ کے لیے 56 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جن میں لاہور کا علامہ اقبال بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی شامل ہے۔\ہوائی اڈے کے ذرائع کے مطابق، علامہ اقبال بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مدینہ، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت اور ریاض کے لیے 11 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جب کہ اسلام آباد ہوائی اڈے سے دمام، استنبول، شارجہ، کویت اور بحرین کے لیے 15 پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ اسی طرح، لاہور، پشاور،
شارجہ، دوحہ، دبئی، فجر اور ابوظہبی سے 10 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جب کہ کراچی ہوائی اڈے سے دمام، ریاض، بغداد، دبئی، شارجہ اور مسقط کے لیے 16 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں اور ملتان ہوائی اڈے سے دبئی اور دوحہ کے لیے 4 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ایران-امریکہ جنگ میں آج 39 واں دن تھا جب پروازیں منسوخ کی گئیں۔ تاہم، یورپی، امریکی، کینیڈا اور دیگر ممالک کے لیے پروازیں پاکستانی ہوائی اڈوں سے وقت پر روانہ ہو رہی ہیں۔ اس منسوخی کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنے سفری منصوبوں کو تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہوائی اڈوں پر مسافروں کا ہجوم جمع ہو گیا، جن میں سے بہت سے لوگ اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے متبادل انتظامات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ائیرلائنز نے مسافروں کو مطلع کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے اقدامات کیے، لیکن منسوخیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے صورت حال پیچیدہ رہی۔ مزید برآں، منسوخیوں کی وجہ سے ایئر لائنز کو بھی مالی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بکنگ کر رکھی تھی اور عملے اور طیاروں کے انتظام پر اخراجات کیے تھے۔ اس واقعے نے ہوا بازی کی صنعت کی لچک اور بین الاقوامی تعلقات کی نازک نوعیت کو بھی اجاگر کیا۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر حالات معمول پر نہ آئے تو مستقبل میں مزید منسوخیاں ہو سکتی ہیں۔\حکام نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر سے پہلے اپنی پروازوں کی تازہ ترین حیثیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ایئر لائنز کے فراہم کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ، مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ متبادل سفری انتظامات کے لیے تیار رہیں، جیسے کہ ہوائی جہاز کی بجائے سڑک یا ریل کے ذریعے سفر کرنا۔ حکومت نے بھی اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جن میں ایئر لائنز کے ساتھ مل کر کام کرنا اور مسافروں کو بہترین ممکنہ مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ منسوخیوں کے نتیجے میں، ایئر لائنز کو اپنی خدمات کو بہتر بنانے اور مسافروں کے لیے زیادہ لچکدار پالیسیاں بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ہوائی اڈوں پر سیکورٹی اور انتظامات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مسافروں کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچایا جا سکے۔ مجموعی طور پر، یہ واقعہ پاکستانی ہوا بازی کی صنعت کے لیے ایک چیلنج ہے، جس میں ایئر لائنز، ہوائی اڈے اور حکام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسافروں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور بین الاقوامی سفر کو معمول پر لایا جا سکے۔\اس کے علاوہ، اس واقعے نے بین الاقوامی تعلقات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ خطے میں سیاسی عدم استحکام اور تنازعات کا براہ راست اثر ہوا بازی کی صنعت پر پڑتا ہے، جس سے مسافروں اور ایئر لائنز دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے اور ہوا بازی کی صنعت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں، سفارتی کوششیں، مذاکرات اور تعاون کو ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ تنازعات کو حل کیا جا سکے اور بین الاقوامی سفر کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ مستقبل میں اس طرح کی منسوخیوں سے بچنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، جن میں سیکورٹی کی بہتر منصوبہ بندی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موثر طریقہ کار اور ایئر لائنز اور ہوائی اڈوں کے درمیان بہتر رابطہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ، مسافروں کو بھی اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں خود کو بہتر طور پر محفوظ رکھ سکیں۔ مجموعی طور پر، یہ واقعہ ایک اہم سبق سکھاتا ہے کہ بین الاقوامی سفر ایک نازک عمل ہے جو متعدد عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے مستقل توجہ اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے
