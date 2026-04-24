خلیجِ عدن میں آئل ٹینکر پر قزاقی حملہ: 11 پاکستانی یرغمال، 70 لاکھ ڈالر تاوان کا مطالبہ

صومالی قزاقوں نے خلیجِ عدن میں ایک آئل ٹینکر پر حملہ کر کے 11 پاکستانیوں سمیت عملے کو یرغمال بنا لیا ہے۔ قزاقوں نے 70 لاکھ ڈالر تاوان کی طلب کی ہے، جس پر مغویوں کے اہل خانہ نے وزیراعظم سے مدد کی اپیل کی ہے۔
خلیجِ عدن میں آئل ٹینکر پر قزاقوں کا حملہ اور تاوان کی طلب: پاکستانی عملے سمیت 11 افراد یرغمال خلیجِ عدن میں گزشتہ چند دنوں سے بڑھتی ہوئی قزاقی کی سرگرمیاں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ تازہ واقعہ میں، صومالی قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کر کے اسے یرغمال بنا لیا ہے اور عملے کو اغوا کر لیا ہے۔ اس آئل ٹینکر پر عملے کے 11 پاکستانی شہری بھی شامل ہیں، جن کی رہائی کے لیے قزاقوں نے 70 لاکھ ڈالر تاوان کی طلب کی ہے۔ یہ واقعہ 21 اپریل 2026 کو پیش آیا، جس کے بعد سے مغویوں کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ کراچی میں مقیم مغویوں کے خاندانوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری طور پر مداخلت کرنے اور ان کے پیاروں کی محفوظ واپسی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے جمعہ کو جے ڈی سی (JDC) کے دفتر پر احتجاج کیا۔ انہوں نے جے ڈی سی کے سربراہ ظفر عباس سے ملاقات کی اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ ظفر عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قزاقوں نے تاوان کے طور پر 70 لاکھ ڈالر طلب کیے ہیں، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 2 ارب روپے بنتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مغویوں کے اہل خانہ اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اغوا کو چار دن ہو چکے ہیں، لیکن اب تک کسی حکومتی شخصیت نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کمپنی انہیں خاموش رہنے کا کہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے اہل خانہ مزید بے بس اور لاچار محسوس کر رہے ہیں۔ مغویوں کے اہل خانہ کی جانب سے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امین بن شمس کی اہلیہ نے ایکسپریس سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر یرغمال ہیں اور ان کا چھوٹا بیٹا ابھی پیدا ہوا ہے، جو اپنے والد کو دیکھنے سے محروم ہے۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ ان کے شوہر کو بحفاظی واپس لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ امین کے والد نے بتایا کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور ان کی رہائی ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس صورتحال میں، حکومت کی جانب سے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مغویوں کو جلد از جلد رہا کرایا جا سکے۔ خلیجِ عدن میں قزاقی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں بین الاقوامی تجارت اور بحری سفر کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
حکومت کا آئندہ بجٹ میں غیر ضروری پابندیاں اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرنے کا فیصلہنئے بجٹ میں 60 سے 70 غیر ضروری پابندیاں ختم ہوں گی، ذرائع
Read more »
راولپنڈی؛ 11 سالہ بچہ سے مسجد کے خادم کی زبردستی کی مبینہ کوشش، مقدمہ درجبروقت مداخلت سے بچے کو بچا لیا گیا اور واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے، پولیس
Read more »
Rawalpindiz secures first PSL 11 win after eight straight defeatsKARACHI: In the Pakistan Super League (PSL) 11, Rawalpindiz cricket team finally ended its losing streak by securing its first victory after
Read more »
Amir, Faheem involved in heated on-field exchange during PSL 11 clashA brief but tense confrontation erupted during a Pakistan Super League (PSL) 11 match as Rawalpindiz pacer Mohammad Amir and Islamabad United all-rounder Faheem Ashraf were involved in a heated on-field exchange at the National Bank Stadium on Thursday.
Read more »
Karachi Kings opt to bowl first against Lahore Qalandars in crucial PSL 11 clashKarachi Kings captain David Warner won the toss and elected to field first against Lahore Qalandars in an important Pakistan Super League (PSL) 11 encounter, with both sides eyeing valuable points at a decisive stage of the tournament at Gaddafi Stadium Lahore.
Read more »
Rawalpindiz register maiden PSL 11 victory with win over Islamabad UnitedRawalpindiz secured their first win of the Pakistan Super League (PSL) 11 season with a composed four-wicket victory over Islamabad United at the National Bank Stadium on Thursday, courtesy of a disciplined bowling effort followed by a measured run chase.
Read more »