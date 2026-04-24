خلیج عمان میں ایرانی جہاز کی گرفتاری: ٹرمپ کا 'ٹاپ سیکریٹ' مواد کا انکشاف نہ کرنے کا اعلان

امریکہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے جہاز سے برآمد ہونے والے مواد کی تفصیلات ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے، اس بار خلیج عمان میں ایک ایران ی پرچم بردار کارگو جہاز کو امریکی افواج نے تحویل میں لینے کے بعد۔ یہ واقعہ اتوار کے روز پیش آیا، جب امریکی بحریہ نے مبینہ طور پر اس جہاز پر فائرنگ کی اور اسے روک لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاز سے برآمد ہونے والے مواد کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ معلومات انتہائی حساس اور ' ٹاپ سیکریٹ ' ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جہاز میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جن کی تفصیلات جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں امریکہ کو کافی اہم معلومات اور مواد حاصل ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آیا امریکہ چین پر ناراض ہے جو امریکی بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، کہا کہ امریکہ اس معاملے پر ناراض نہیں ہے، کیونکہ امریکہ بھی دیگر ممالک کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کارروائی ایک مخصوص پالیسی کے تحت کی گئی تھی، اور یہ کہ امریکہ دیگر ممالک کے اقدامات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ خلیج عمان میں یہ واقعہ عالمی سطح پر تشویش کا باعث بنا ہے، اور اس سے خطے میں پہلے سے موجود عدم استحکام کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس واقعہ کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج بھی جاری ہے۔ کنیکٹیکٹ میں سکھوں نے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، جس میں انہوں نے بھارت کی پالیسیوں کی مذمت کی۔ دوسری جانب، ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک نامعلوم شخص نے سرخ مائع پھینک دیا، جس کی وجہ سے انہیں طبی امداد کی ضرورت پڑی۔ یہ واقعہ بھی ایران میں سیاسی عدم استحکام اور مخالفین کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے۔
