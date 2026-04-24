خلیج عمان میں امریکی افواج کا ایرانی کارگو جہاز پر قبضہ، مواد 'ٹاپ سیکریٹ' قرار

امریکہ نے خلیج عمان میں ایک ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز کو تحویل میں لے لیا ہے، جس سے برآمد ہونے والے مواد کو صدر ٹرمپ نے 'ٹاپ سیکریٹ' قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے، اس بار خلیج عمان میں ایک ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز کو امریکی افواج نے تحویل میں لینے کے بعد۔ یہ واقعہ اتوار کے روز پیش آیا، جب امریکی بحریہ نے مبینہ طور پر اس جہاز پر فائرنگ کی اور اسے روک لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاز سے برآمد ہونے والے مواد کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ معلومات انتہائی حساس اور 'ٹاپ سیکریٹ' ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جہاز میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جن کی تفصیلات جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں امریکہ کو کافی اہم معلومات اور چیزیں ملی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آیا امریکہ چین پر ناراض ہے جو امریکی بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، کہا کہ امریکہ اس معاملے پر ناراض نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکہ بھی دیگر ممالک کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دیگر ممالک کی تجارتی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور انہیں محدود کرنے کی پالیسی موجود ہے۔ خلیج عمان میں یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے ہی کئی مسائل پر تناؤ موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے، ایران کی جوہری پروگرام، اور خطے میں امریکہ کے فوجی اڈوں کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ اس تازہ واقعے سے ان اختلافات میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس معاملے پر ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم، ایرانی میڈیا میں اس واقعہ کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ایرانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی یہ کارروائی ایران کی سمندری تجارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھیں تو ایران بھی اس کا جواب دینے کے لیے مجبور ہو گا۔ اس واقعہ کے بعد خلیج عمان میں بحری ٹریفک میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کئی تجارتی جہازوں نے خلیج عمان سے گزرنے سے معذرت کی ہے، جس سے خطے میں تجارتی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب، امریکہ نے اس کارروائی کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام ایران کی جانب سے خطے میں عدم استحکام پھیلانے کی کوششوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ خلیج عمان اور اس کے گردونواح میں بحری راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس صورتحال میں، عالمی برادری کو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے
