خلیجی کشیدگی اور قطر سے سپلائی میں تاخیر: پاکستان کی تیل و گیس کی صورتحال تشویشناک

پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی خلیجی ممالک پر انحصار کرتی ہے، جبکہ قطر سے مکمل بحالی میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے باعث سپلائی متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی صورتحال ایک بار پھر تشویشناک شکل اختیار کر گئی ہے، بالخصوص خلیجی ممالک سے تیل و گیس کی درآمدات میں ممکنہ تعطل کے خدشات نے ملک کی معیشت کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کو بریفنگ دیتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر خطے میں جاری کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو تیل و گیس کی سپلائی پر مزید منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کا براہ راست تعلق پاکستان کی زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات کی خلیجی ممالک سے درآمد سے ہے۔
اجلاس میں، جو منظور کاکڑ کی زیر صدارت منعقد ہوا، حکام نے ملک میں درآمدی گیس اور تیل کی صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ یہ انکشاف کیا گیا کہ خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے لیے بھی ایک اہم تجارتی گزرگاہ کو متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ چین کی 45 فیصد پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قطر سے مکمل سپلائی بحال ہونے میں دو سے تین سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ طویل مدت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ سپلائی کی بحالی کے عمل میں کئی پیچیدگیاں اور چیلنجز شامل ہیں۔
موجودہ دستیاب سپلائی کے بارے میں، حکام نے بتایا کہ یہ فی الوقت صرف ایک ماہ کے لیے کافی ہے۔ یہ صورتحال ملک کے لیے ایک فوری مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ تیل اور گیس جیسے بنیادی وسائل کی عدم دستیابی کا براہ راست اثر عام آدمی پر پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے باوجود ان کے استعمال میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ غیر متوقع رجحان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود لوگ ان مصنوعات کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ملک کے وسیع تر معاشی ڈھانچے پر دباؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ گیس کی صورتحال میں فی الوقت بہتری دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ریگولائزڈ ایل این جی (RLNG) طویل المدتی معاہدوں کے ذریعے پاکستان آتی رہی ہے، تاہم یہ معاہدے بھی مستقبل کی سپلائی کی ضمانت نہیں ہیں۔
یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعہ کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، جس کا ادراک وزیر خزانہ نے بھی کیا ہے۔ یہ بین الاقوامی صورتحال براہ راست پاکستان کے درآمدی بل اور اس کے نتیجے میں ہونے والے زرمبادلہ کے ذخائر پر بھی اثر انداز ہو گی۔
دیگر خبروں کے مطابق، گزشتہ چھ سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ (Undertaking) کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف ملک کی مالیاتی سالمیت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔
یہ خبریں اور تجزیے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
