خلیج میں کشیدگی: ایران اور امریکہ کے درمیان ڈرون حملوں کا تسلسل
امریکہ نے ایران کے قشم جزیرے پر حملہ کیا جبکہ ایران نے بحرین اور کویت میں ڈرون حملے کیے۔ خلیج میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی مصالحت کے بغیر خلیجی خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ نے ایران کے جنوبی جزیرے قشم پر حملہ کیا، جبکہ ایران نے بحرین اور کوویت میں فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ یہ دونوں طرف سے کیے گئے کارروائیاں خطے میں امن کے مذاکرات کے ناکام ہونے کی عکاسی کرتی ہیں۔
امریکہ کے قشم پر حملے کی تفصیلات
امریکہ نے ایران کے صوبہ ہرمزگان کے نائب گورنر احمد نفیسی کے مطابق قشم جزیرے پر میزائل لانچنگ سائٹ پر حملہ کیا۔ یہ کارروائی بحرین میں امریکی بیس پر ایران کے ڈرون حملے کا جواب تھی۔ امریکی سرکاری ذرائع نے الزام لگایا کہ اس حملے سے کسی رہائشی یا تجارتی عمارت کو نقصان نہیں پہنچا۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
ایران کی جوابی کارروائی اور بیس کا نقصان
ایران کے اسلامی انقلاب گارڈز نے کہا کہ انہوں نے شیخ عیسا ایئر بیس پر لگی امریکی ریڈار سسٹم پر "صحیح عمل" کیا۔ بحرین نے تصدیق کی کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے حملے کو روک دیا۔ ایران کے فوجی حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی ڈرونز کی خلاف ورزیوں کا جواب دیا۔
کوویت اور بحرین میں فضائی خطرہ
کوویت کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے دشمن ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو متحرک کیا۔ انہوں نے عوام کو حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ بحرین میں پچھلے پانچ دنوں میں یہ تیسرا حملہ تھا۔ فروری میں عدالتی فیصلے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔
بحرِ عمان میں بحری جہازوں پر حملے
ایران نے دعویٰ کیا کہ تین تیل ٹینکرز نے خلیج فارس میں مائنز سے ٹکراؤ کیا۔ امریکی فوج نے کہا کہ انہوں نے اہم راستوں کو صاف کر دیا ہے۔ جمعہ کو پاناما کے جہاز ٹارا گیاس پر بھی حملہ ہوا۔ اس واقعے میں انجن روم میں آگ لگ گئی۔ یہ خطے میں بحری تجارت کے لیے خطرات کو بڑھاتا ہے۔
خطے میں جاری بحران کا مستقبل
28 فروری سے جاری اس بحران کے دوران ایران نے تیل کی ترسیل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ نے ایرانی بندروگوں کی بلاک کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی واضح ہے۔ عوامی املاک کو نقصان نہیں پہنچا لیکن خطے میں صورتحال انتہائی حساس ہے۔
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