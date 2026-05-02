خلیج عدن میں تیل کے بحری جہاز پر قبضہ، صومالیہ کی جانب موڑا گیا

یمن کے ساحل سے دور خلیج عدن میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک تیل کے بحری جہاز پر قبضہ کرلیا اور اسے صومالیہ کی جانب موڑ دیا۔ کوسٹ گارڈ نے تحقیقات کا وعدہ کیا ہے۔
یمن کے ساحل سے دور خلیج عدن میں ہفتہ کے روز ایک نامعلوم حملہ آوروں نے ایک تیل کے بحری جہاز پر قبضہ کرلیا اور اسے صومالیہ کی جانب موڑ دیا، یمن ی کوسٹ گارڈ نے بتایا۔ ایجنسی کے مطابق، EUREKA نامی ٹینکر کو یمن کے شبوا صوبے کے ساحل سے ایک گروپ نے قبضہ میں لے لیا جنہوں نے اس پر سوار ہوکر اس پر قبضہ کرلیا اور پھر اسے صومالی ساحل کی سمت چلادیا۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت سے منسلک کوسٹ گارڈ نے اس حملے کی تحقیقات کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹینکر کی جگہ کا تعین کر لیا گیا ہے اور اسے بحال کرنے اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش میں اسے مانیٹر کرنے اور ضروری اقدامات کرنے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے عملے کی تعداد یا قومیت کی نشاندہی نہیں کی۔ مائن ٹریفک کی ویب سائٹ کے مطابق، EUREKA ایک ٹوگولی پرچم والا تیل مصنوعات کا بحری جہاز ہے جو مارچ کے آخر میں متحدہ عرب امارات کے فجیرہ بندرگاہ میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ 2000 کی دہائی میں صومالیہ کے ساحل پر بحری قراصیت عام تھی، جو 2011 میں سینکڑوں حملوں کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچ گئی، لیکن بین الاقوامی بحری تعیناتیوں اور تجارتی بحری جہازوں کی نئی حکمت عملیوں کے ذریعے اسے نمایاں طور پر کم کر دیا گیا۔ لیکن یورپی یونین کے بحری مشن کی ایک رپورٹ کے مطابق، حالیہ ہفتوں میں حملوں میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے جو مشرقی افریقہ کے اس بدحال ملک کے ساحل پر تعینات ہے۔ آپریشن اٹلانٹا، یورپی یونین کی صومالیہ کے لیے بحری قوت، نے اپریل کے آخر میں تین حملوں کی نگرانی کی، اس کی معلومات سروس، میری ٹائم سکیورٹی سینٹر انڈین اوشین (MSCIO) کے مطابق۔ 28 فروری سے، ایران کے خلاف امریکہ-اسرائیل جنگ نے بھی خطے میں بحری جہاز کی نقل و حمل میں خلل ڈالا ہے، لیکن اس بات کا کوئی فوری اشارہ نہیں ہے کہ ہفتہ کے روز ہونے والا ہائی جیکنگ اس تنازع سے منسلک تھا۔ گزشتہ ماہ، شمال مشرقی صومالیہ کے پنٹ لینڈ ریاست کے گارا کاڈ بندرگاہی قصبے سے کام کرنے والے قراصن کے ایک نئے گروپ نے خلیج عدن میں ایک ٹینکر پر قبضہ کر لیا، ایک مقامی سکیورٹی اہلکار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا۔ یہ واقعہ بحری تجارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس خطے میں سلامتی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صومالی قراصن کی سرگرمیوں میں اضافہ متعدد عوامل کا نتیجہ ہے، جن میں صومالیہ میں سیاسی عدم استحکام، معاشی مشکلات اور قانون کی حکمرانی کا فقدان شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یمن میں جاری جنگ نے بھی قراصن کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ انہیں اپنے آپریشنز کو انجام دینے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بشمول صومالیہ میں سیاسی استحکام کو فروغ دینا، معاشی ترقی کو سپورٹ کرنا اور بحری قراصیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری فورسز کو مضبوط کرنا۔ اس واقعہ کے بعد، مختلف ممالک نے خلیج عدن میں اپنی بحری موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، تجارتی بحری جہازوں کو قراصن کے حملوں سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جیسے کہ مسلح محافظوں کو تعینات کرنا اور بحری قراصیت کے خلاف بہترین طریقوں کا اتباع کرنا۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ بحری قراصیت آج بھی ایک سنگین خطرہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا اور تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرنا ضروری ہے.
