خلیجی ممالک میں جسم فروشی کروانے والے گروہ کا کارندہ گرفتار

ایف آئی اے نے خلیجی ریاستوں میں خواتین کو ملازمت کا جھانسہ دے کر جنسی استحصال کرنے والے گروہ کے اہم کارندے کو گرفتار کر لیا۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے ( ایف آئی اے ) نے خلیجی ریاستوں میں سیلون اور بیوٹی پارلر کی آڑ میں غریب گھرانے کی لڑکیوں کے استحصال میں ملوث گینگ کے اہم کارندے کو گرفتار کرلیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ کراچی نے خلیجی ریاستوں میں سیلون اور بیوٹی پارلر کی آڑ میں غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے جسمانی استحصال میں ملوث گینگ کو بے نقاب کردیا ہے۔ یہ گینگ دیہی سندھ کے مختلف شہروں سے بھاری تنخواہوں پر ملازمت کا جھانسہ دے کر بجھوائی جانے والی خواتین کو ڈانس بار میں استعمال کرواتا تھا جبکہ
خفیہ کیمروں کے ذریعے خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انھیں قبیح فعل کے لیے بلیک میل کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق ڈنکی کے بعد یورپ جانے والے پاکستانی نوجوان مبینہ طور پر ایک نئے بین الاقوامی گٹھ جوڑ کا حصہ بن رہے ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل صدر کے علاقے میں واقع مختلف ہوٹلوں سے 33 کے قریب خواتین کو بازیاب کروایا گیا تھا جنھیں اگلے روز مختلف پروازوں سے دبئی روانہ کیا جانا تھا۔ مذکورہ خواتین کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا، تاہم حالیہ کارروائی کے دوران ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نے ایک نئے گینگ کو بے نقاب کیا، جو اسی قسم کی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ کیس کے تفتیشی افسر مسرور نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی ائیرپورٹ پر تعینات امیگریشن عملے نے ایک خاتون کو جناح ٹرمینل پر مشتبہ جان کر روکا اور اس کیس کو ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ بھیجا۔ جب ابتدائی تفتیش کی گئی تو پرواز سے آف لوڈ ہونے والی خاتون نے بتایا کہ وہ اس پرواز کے ذریعے دبئی جانے پر آمادہ نہیں تھی کیونکہ وہ انجانے میں ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی جس کی وجہ سے وہ دبئی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کے مطابق چند ماہ قبل ایک فی میل ایجنٹ نے 6 لاکھ روپے کی ماہانہ خطیر رقم کا کہہ کر اسے دبئی میں ایک سیلون میں ملازمت کا جھانسہ دیا مگر جب وہ وہاں پہنچی تو وہ ایک ڈانس بار تھا۔ ایف آئی اے امیگریشن نے بچوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی، انھوں نے بتایا کہ ڈانس بار میں لڑکی سے کام اور اس کا جنسی استحصال کیا گیا، 3 ماہ کے دوران اس کی مختلف کمروں میں نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں، وہ تمام کیمرے خفیہ طور پر نصب کیے گئے تھے، تب تک اس خاتون کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ نازیبا ویڈیوز کے ذریعے ان ایجنٹس کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ جب پاکستان آنے کے بعد اس نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو پھر ان ویڈیوز کے ذریعے اس کی پوری فیملی کو ڈرایا اور دھمکایا گیا جبکہ خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ خاتون نے ایف آئی اے کو بتایا کہ یہ گینگ ضرورت مند اور غریب گھرانوں کی خواتین کو نشانہ بناتے ہیں، پہلے جھانسہ دیتے ہیں اور پھر پوری زندگی ان سے یہ گھناؤنا دھندہ کروایا جاتا ہے۔\ایف آئی اے تفتیشی افسر مسرور کا مزید کہنا تھا کہ مرکزی ایجنٹ بیک وقت مختلف سب ایجنٹس کے ذریعے خواتین کی دبئی روانگی کے لیے ان سے رابطے میں تھا، خاتون کے موبائل فون کے ذریعے سب ایجنٹس میں شامل حاذق میمن نامی ملزم کی حیدرآباد میں نشاندہی ہوئی، جس کے ذمے دیہی سندھ کے مختلف شہروں کی ضرورت مند خواتین کو سبز باغ دکھا کر ملازمت کا جھانسہ دینا اور انھیں سفری سہولیات میں معاونت فراہم کرنا تھا تاکہ دبئی سمیت خلیجی ریاستوں میں پہنچ کر ان خواتین کا جنسی استحصال کیا جاسکے۔ انھوں نے کہا کہ تفتیش میں یہ پہلو بھی دیکھا جارہا ہے کہ دبئی کے علاوہ بھی یہ نیٹ ورک کسی اور ملک میں کام کر رہا ہے۔ ملزم حاذق میمن نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ وہ بنیادی طور پر پراپرٹی کا کام کرتا ہے، صرف خاتون کو امیگریشن کی سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے گرفتاری عمل میں آئی۔ ملزم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بہت زیادہ تو نہیں مگر اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ خواتین کو ڈانس کلبز بجھواتے ہیں، تاہم خواتین کو بلیک میل کرنے کے معاملے کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا، اور اُس سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ دیگر ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
