خواتین میں ذیابیطس کے بڑھتے کیسز: ماہرین کی تشویش

خواتین میں ذیابیطس کے کیسز میں اضافہ تشویش کا باعث بن رہا ہے، اس بیماری کے خواتین پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دل کی بیماری، گردوں کے مسائل اور ہارمونل عدم توازن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
خواتین میں ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے کیسز نے طبی ماہرین کو گہری تشویش میں ڈال دیا ہے۔ یہ تشویش صرف بیماری کے بڑھتے ہوئے اعدادوشمار پر ہی نہیں، بلکہ اس کے خواتین پر مرتب ہونے والے سنگین اور خطرناک اثرات پر مبنی ہے۔ حالیہ طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق، دنیا بھر میں مردوں میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد خواتین سے زیادہ ہونے کے باوجود، جب یہ بیماری خواتین کو متاثر کرتی ہے تو اس کے نتائج کہیں زیادہ شدید اور تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ خواتین میں ذیابیطس کا مرض دل کی بیماری وں، گردوں کے مسائل، افسردگی ( ڈپریشن ) اور ہارمونل عدم توازن جیسے پیچیدہ طبی مسائل کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذیابیطس خواتین کے جسم پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ تحقیقی اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ مردوں میں ذیابیطس کی موجودگی دل کے دورے کے خطرے کو تقریباً 50 فیصد تک بڑھا دیتی ہے، جبکہ خواتین میں یہی خطرہ 150 فیصد تک بڑھ جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک اور قابل غور فرق ہے۔ طبی ماہرین اس فرق کی ایک اہم وجہ خواتین کے جسم میں ہونے والی ہارمونل تبدیلیاں قرار دیتے ہیں۔ خواتین اپنی زندگی میں بلوغت، ماہواری، حمل اور مینوپاز جیسے مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، جن کے دوران ہارمونز میں ہونے والے اتار چڑھاؤ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خواتین میٹابولک مسائل کا شکار ہونے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ، خواتین میں ذیابیطس کے خطرے کو بڑھانے والے دیگر عوامل میں پیٹ کے گرد چربی کا جمع ہونا، جسمانی سرگرمی کی کمی، ذہنی دباؤ، خاندانی تاریخ (موروثی رجحان) اور غیر متوازن غذا شامل ہیں۔ خاص طور پر پروسیسڈ فوڈ (تراشیدہ خوراک) کا زیادہ استعمال اس خطرے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں تازہ پھلوں، سبزیوں اور فائبر سے بھرپور غذا کو شامل کریں اور پروسیسڈ فوڈ سے اجتناب کریں۔ خواتین کے لیے ایک اور اہم اور حساس پہلو حمل کے دوران ہونے والی ذیابیطس ، جسے جیسٹیشنل ڈایابیٹیز کہا جاتا ہے، ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق، اگرچہ یہ بیماری اکثر بچے کی پیدائش کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایسی خواتین میں بعد کی زندگی میں ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حمل کے دوران ذیابیطس کا تجربہ کرنے والی خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور باقاعدگی سے طبی معائنات کروانے چاہیے۔ طبی ماہرین کا متفقہ خیال ہے کہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ محتاط اور باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ انہیں باقاعدہ طبی معائنات کروانے، متوازن غذا اختیار کرنے اور جسمانی سرگرمی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس خاموش مگر خطرناک بیماری سے بچا جا سکے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ ذیابیطس کے خطرات اور علامات سے آگاہ رہیں اور کسی بھی مشکوک علامت کے ظاہر ہونے پر فوری طور پر طبی مشورہ حاصل کریں۔ صحت مند طرز زندگی اپنا کر خواتین نہ صرف ذیابیطس سے بچ سکتی ہیں بلکہ اپنی زندگی کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں.
