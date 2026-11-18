خواباجہ آصف نے بروسل میں عالمی امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا
پاکستان کے وزیر دفاع خواباجہ آصف نے یو این پیس کیپنگ میں 183 شہدا کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی سطح پر باہمی تعاون اور واضح حکمت عملی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
برسلز: وزیر دفاع خواجہ آصف نے یورپی پارلیمنٹ کے زیر اہتمام شومان سیکیورٹی اینڈ ڈیফنس فورم میں اپنی اہم تقریر کے دوران عالمی امن اور سلامتی کے قیام کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کو انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آج کے دور میں امن کی بحالی صرف فوجی طاقت کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر یکجہتی اور منظم منصوبہ بندی کی سخت ضرورت ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کا تاریخی کردار
خواجہ آصف نے اقوام متحدہ کے پرسکون مشنز (UN Peacekeeping Missions) میں پاکستان کے شاندار اور تاریخی حصے کو اجاگر کیا۔ ان کے مطابق، گذشتہ دہائیوں کے دوران تقریباً 237,000 پاکستانی فوجی اور پولیس اہلکار 48 مختلف اقوام متحدہ مشنز میں خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ یہ عظیم تعداد یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن کے لیے اپنی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔Also readلاہور: پی ایس ایل 7 کے 17ویں میچ میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کی فتوحات کو بریک لگاتے ہوئے باآسانی52 رنز سے شکست دے دی۔
وزیر دفاع نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان مشنز میں خدمات انجام دیتے ہوئے کل 183 پاکستانی اہلکاروں نے شہادت حاصل کی ہے۔ ان شہدا کی قربانیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ پاکستانی افواج نے کسی بھی ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں، جس سے بین الاقوامی برادری میں پاکستان کی ساکھ مزید بڑھی ہے۔
امن کے لیے حقیقت پسندانہ حکمت عملی اور وسائل
خواجہ آصف نے ان خطرات کے بارے میں بھی واضح وارننگ دی ہے کہ اگر تناؤ والے علاقوں میں اقوام متحدہ کے مشنز میں اچانک کمی کی جائے تو وہاں انسانی سلامتی کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کو صرف جنگ کی غیر موجودگی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اسے انسانی سلامتی کو ترجیح دینے والے طویل مدستحیر نظام کے طور پر سمجھنا ہوگا۔
انہوں نے مزید تاکید کی کہ اقوام متحدہ کے مشنز کے لیے حقیقت پسندانہ منڈیٹس (mandates)، کافی مالی اور لاجسٹک وسائل، اور پائیدار سیاسی حل سے واضح تعلق ہونا ضروری ہے۔ بغیر واضح ہدایات اور وسائل کے مشنز کو جاری رکھنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ اس سے خطے میں بے یقینی اور کشیدگی بھی بڑھ سکتی ہے۔
تقسیم کے امکانات اور عالمی چیلنجز کا اثر
خواجہ آصف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جو ممالک اپنی فوجی اور پولیس ٹیمیں مشنز میں بھیجتے ہیں، ان ممالک کو مشنز کے منڈیٹس بناتے وقت اس میں مؤثر طریقے سے شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ حصہ لینے والے ممالک کی رائے کے بغیر فیصلہ سازی موثر نہیں ہو سکتی اور اس سے مشنز کے مقاصد میں خلل پڑ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، انہوں نے موسمیاتی تبدیلی، غذائی عدم تحفظ اور اقتصادی بے چینی جیسے نئے چیلنجز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوامل عالمی تنازعات کو شدت بخشتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا، ان پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ملکی سطح پر نہ بلکہ عالمی سطح پر ہم آہنگ کوششوں اور مضبوط بین الاقوامی تعاون کی سخت ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں آنے والے خطرات کو موثر طریقے سے روکا جا سکے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics