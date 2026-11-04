خواتین ٹینس کھلاڑیوں کے خلاف آن لائن ہراسانی اور ڈبلیو ٹی اے کا اقدامات کا مطالبہ
برطانوی کھلاڑی جوڈی بریج کو طویل عرصے بعد واپسی پر آن لائن دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا جس پر جرمن اسٹار ایوا لائس نے ڈبلیو ٹی اے سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
برطانوی ٹینس کھلاڑی جوڈی بریج کو چنئی اوپن ٹورنامنٹ میں شکست کے بعد شدید آن لائن ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈبلیو ٹی اے ٹور کے سنگلز مقابلے میں واپسی کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ یہ واقعہ خواتین کھلاڑیوں کے لیے ڈیجیٹل سیفٹی کے بحران کو اجاگر کرتا ہے۔
میچ کی تفصیلات اور سوشل میڈیا حملہ
27 سالہ جوڈی بریج نے چنئی اوپن کے پہلے راؤنڈ میں بھارتی کھلاڑی ویشنوی اڈکر کے ہاتھوں 3-6، 6-3 اور 7-5 سے شکست کھائی۔ اس میچ کے بعد انہوں نے انسٹاگرام پر توہین آمیز پیغامات اور دھمکیوں کی ویڈیو شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹینس کی دنیا میں انہیں ایسا استقبال ملا جس نے انہیں یاد دلایا کہ کھیل سے دوری کیوں اختیار کی تھی۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
اس واقعے نے بین الاقوامی ٹینس برادری میں گہرے ردعمل کا باعث بنا۔ کھلاڑی کی شمولیت کے باوجود میچ کا نتیجہ صرف کھیل کی حد تک رہا لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر چھڑی مہم نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ بریج نے واضح کیا کہ یہ رویہ کھلاڑیوں کے ذہنی سکون کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔
ایوا لائس کا ڈبلیو ٹی اے کو سوال
جرمن ٹینس اسٹار ایوا لائس نے اس معاملے میں فوری دلچسپی لی اور بریج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے ڈبلیو ٹی اے سے براہ راست سوال کیا کہ کھلاڑیوں کو آن لائن ہراسانی سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کب کیے جائیں گے۔ لائس کا ماننا ہے کہ محض اظہار یکجہتی کافی نہیں بلکہ سرکاری سطح پر سخت قوانین کی ضرورت ہے۔
ایوا لائس کی آواز نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ریگولیٹری ادارے کھلاڑیوں کے ڈیجیٹل تحفظ کے معاملے میں سست روی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر کھلاڑی کو محفوظ ماحول میں کھیلنے کا حق حاصل ہے جو فی الحال خطرے میں نظر آ رہا ہے۔
12 ہزار پیغامات اور ماہرین کا تجزیہ
رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال خواتین ٹینس کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پر 12 ہزار سے زائد توہین آمیز پیغامات موصول ہوئے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ آن لائن ہراسانی کوئی انوکھا واقعہ نہیں بلکہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی بیماری ہے۔ ماہرین نے اس حوالے سے صارفین کی شناخت کی تصدیق کو لازمی قرار دیا ہے۔
تکنیکی ماہرین کا ماننا ہے کہ اجنبی اکاؤنٹس سے پیغامات بھیجنے والوں کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سخت اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ شناخت کی تصدیق کا نظام لاگو کرنے سے جعلی اکاؤنٹس کو روکا جا سکتا ہے جو اس قسم کی مہمات چلاتے ہیں۔
ڈبلیو ٹی اے اور مستقبل کا خاکہ
ڈبلیو ٹی اے کو اب اس مسئلے کا نوٹس لیتے ہوئے کھلاڑیوں کے تحفظ کے لیے سفارتی اور قانونی اقدامات کرنے ہوں گے۔ خواتین کھلاڑیوں کا ڈیجیٹل تحفظ نہ صرف کھیل کی سالمیت بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے لیے بھی اہم ہے۔ مستقبل میں ایسے اقدامات متوقع ہیں جو کھلاڑیوں کو سائبر اسٹالمنگ سے بچائیں گے۔
اس صورتحال میں کھلاڑیوں اور اداروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اگر ڈبلیو ٹی اے اور سوشل میڈیا کمپنیاں مل کر کام کریں تو آن لائن فضاء کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ خواتین ٹینس کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔
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