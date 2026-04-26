خواتین میں شوگر کی بڑھتی ہوئی شرح: سنگین پیچیدگیوں کا خطرہ

حالیہ طبی نتائج کے مطابق خواتین میں ذیابطیس کی شرح میں اضافہ تشویش کا باعث بن رہا ہے، اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خواتین میں اس بیماری کے سنگین پیچیدگیاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔
خواتین میں شوگر ( ذیابطیس ) کی بڑھتی ہوئی شرح نے صحت کے ماہرین میں تشویش پیدا کر دی ہے، جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ بیماری نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ سنگین پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ حالیہ طبی نتائج کے مطابق، اگرچہ دنیا بھر میں مرد ذیابطیس کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جو خواتین اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں انہیں صحت کے خطرات نمایاں طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی بیماری، گردے کی پیچیدگیاں، افسردگی اور ہارمونل عدم توازن جیسی پیچیدگیاں خواتین مریضوں میں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابطیس والے مردوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ تقریباً 50 فیصد تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ خطرہ تقریباً 150 فیصد تک بڑھ جاتا ہے، جو کہ ایک تشویشناک فرق ہے۔ ماہرین اس فرق کو بڑی حد تک خواتین کے لیے منفرد ہارمونل تبدیلی وں کا سہرا دیتے ہیں۔ بلوغت، ماہواری، حمل اور رجونورتی کے دوران ہونے والی تبدیلیاں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں خلل ڈال سکتی ہیں، جس سے خواتین میٹابولک عوارض کا شکار ہونے کے لیے زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ طرز زندگی اور جینیاتی عوامل بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں پیٹ کی چربی کا جمع ہونا، جسمانی سرگرمی کی کمی، تناؤ، خاندانی تاریخ اور غیر صحت بخش غذائی عادات شامل ہیں۔ ماہرین خاص طور پر خبردار کرتے ہیں کہ پروسیسڈ فوڈز (Processed Foods) کا زیادہ استعمال ذیابطیس کے خطرے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور اہم تشویش حمل کے دوران ہونے والا جیسٹیشنل ذیابطیس (Gestational Diabetes) ہے، جو حمل کے دوران ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ اکثر بچے کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر خبردار کرتے ہیں کہ یہ بعد میں زندگی میں ٹائپ 2 ذیابطیس (Type 2 Diabetes) کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے۔ طبی پیشہ ور خواتین کو اس ممکنہ طور پر جان لیوا حالت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ صحت کی جانچ، متوازن غذا برقرار رکھنا اور روزمرہ کی زندگی میں جسمانی سرگرمی کو شامل کرنا جیسے احتیاطی اقدامات کو سنجیدگی سے لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ خواتین میں ذیابطیس کی بڑھتی ہوئی شرح ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں اس بیماری کے سنگین نتائج زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے شعور بیدار کرنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہارمونل تبدیلی اں خواتین کو ذیابطیس کے لیے زیادہ حساس بناتی ہیں، اور اس لیے ان کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کے دوران جیسٹیشنل ذیابطیس کا خطرہ بھی خواتین کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس سے بچنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت مند طرز زندگی اپنا کر، متوازن غذا کھا کر اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی کر کے خواتین ذیابطیس کے خطرے کو کم کر سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے باقاعدہ صحت کی جانچ کروانے کا مشورہ بھی اس سلسلے میں اہم ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو ترجیح دیں اور ذیابطیس سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ ذیابطیس ایک پیچیدہ بیماری ہے جو جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ خواتین میں، اس کے اثرات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی بیماری، گردے کی پیچیدگیاں، افسردگی اور ہارمونل عدم توازن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ذیابطیس کے خطرے کے عوامل سے آگاہ رہیں اور ان سے بچنے کے لیے اقدامات کریں۔ پروسیسڈ فوڈز کا استعمال کم کرنا، جسمانی سرگرمی کو بڑھانا اور متوازن غذا کھانا ذیابطیس سے بچنے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ جینیاتی تاریخ بھی ایک اہم عنصر ہے، اور اگر خاندان میں کسی کو ذیابطیس ہے تو خواتین کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ حمل کے دوران جیسٹیشنل ذیابطیس کا خطرہ بھی خواتین کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ذیابطیس سے بچنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنا کر خواتین اپنی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکتی ہیں.
خواتین میں شوگر (ذیابطیس) کی بڑھتی ہوئی شرح نے صحت کے ماہرین میں تشویش پیدا کر دی ہے، جنہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ بیماری نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ سنگین پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ حالیہ طبی نتائج کے مطابق، اگرچہ دنیا بھر میں مرد ذیابطیس کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جو خواتین اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں انہیں صحت کے خطرات نمایاں طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی بیماری، گردے کی پیچیدگیاں، افسردگی اور ہارمونل عدم توازن جیسی پیچیدگیاں خواتین مریضوں میں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابطیس والے مردوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ تقریباً 50 فیصد تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ خطرہ تقریباً 150 فیصد تک بڑھ جاتا ہے، جو کہ ایک تشویشناک فرق ہے۔ ماہرین اس فرق کو بڑی حد تک خواتین کے لیے منفرد ہارمونل تبدیلیوں کا سہرا دیتے ہیں۔ بلوغت، ماہواری، حمل اور رجونورتی کے دوران ہونے والی تبدیلیاں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں خلل ڈال سکتی ہیں، جس سے خواتین میٹابولک عوارض کا شکار ہونے کے لیے زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ طرز زندگی اور جینیاتی عوامل بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں پیٹ کی چربی کا جمع ہونا، جسمانی سرگرمی کی کمی، تناؤ، خاندانی تاریخ اور غیر صحت بخش غذائی عادات شامل ہیں۔ ماہرین خاص طور پر خبردار کرتے ہیں کہ پروسیسڈ فوڈز (Processed Foods) کا زیادہ استعمال ذیابطیس کے خطرے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور اہم تشویش حمل کے دوران ہونے والا جیسٹیشنل ذیابطیس (Gestational Diabetes) ہے، جو حمل کے دوران ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ اکثر بچے کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر خبردار کرتے ہیں کہ یہ بعد میں زندگی میں ٹائپ 2 ذیابطیس (Type 2 Diabetes) کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے۔ طبی پیشہ ور خواتین کو اس ممکنہ طور پر جان لیوا حالت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ صحت کی جانچ، متوازن غذا برقرار رکھنا اور روزمرہ کی زندگی میں جسمانی سرگرمی کو شامل کرنا جیسے احتیاطی اقدامات کو سنجیدگی سے لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ خواتین میں ذیابطیس کی بڑھتی ہوئی شرح ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں اس بیماری کے سنگین نتائج زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے شعور بیدار کرنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہارمونل تبدیلیاں خواتین کو ذیابطیس کے لیے زیادہ حساس بناتی ہیں، اور اس لیے ان کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کے دوران جیسٹیشنل ذیابطیس کا خطرہ بھی خواتین کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس سے بچنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت مند طرز زندگی اپنا کر، متوازن غذا کھا کر اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی کر کے خواتین ذیابطیس کے خطرے کو کم کر سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے باقاعدہ صحت کی جانچ کروانے کا مشورہ بھی اس سلسلے میں اہم ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو ترجیح دیں اور ذیابطیس سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ ذیابطیس ایک پیچیدہ بیماری ہے جو جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ خواتین میں، اس کے اثرات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی بیماری، گردے کی پیچیدگیاں، افسردگی اور ہارمونل عدم توازن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ذیابطیس کے خطرے کے عوامل سے آگاہ رہیں اور ان سے بچنے کے لیے اقدامات کریں۔ پروسیسڈ فوڈز کا استعمال کم کرنا، جسمانی سرگرمی کو بڑھانا اور متوازن غذا کھانا ذیابطیس سے بچنے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ جینیاتی تاریخ بھی ایک اہم عنصر ہے، اور اگر خاندان میں کسی کو ذیابطیس ہے تو خواتین کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ حمل کے دوران جیسٹیشنل ذیابطیس کا خطرہ بھی خواتین کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ذیابطیس سے بچنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنا کر خواتین اپنی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکتی ہیں
