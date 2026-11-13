خواتین صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا حملے محض ٹرولنگ نہیں، آن لائن ڈیجیٹل تشدد ہے
غریدہ فاروقی اور فہیمیدہ یوسفی کے تجربات کی روشنی میں خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن ہراسانی، ڈیپ فیک حملوں اور قانونی شکایات کے نظام کا جائزہ۔
سینئر صحافی اور اینکر پرسن غریدہ فاروقی کے مطابق خواتین صحافی وں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والے حملوں کو محض ٹرولنگ کہنا درست نہیں، کیونکہ ان میں ریپ اور قتل کی دھمکیاں، کردار کشی اور خاموش کرانے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ یہ بیان خواتین صحافی وں کو درپیش آن لائن ہراسانی کے سنگین پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔
غریدہ فاروقی کے نزدیک یہ آن لائن جرائم اور ڈیجیٹل تشدد ہے، جسے معمولی سوشل میڈیا سرگرمی سمجھ کر نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا مؤقف اس مسئلے کے وسیع تر تناظر کو سامنے لاتا ہے، جبکہ دیگر خواتین صحافیوں کے تجربات بھی اسی سمت اشارہ کرتے ہیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
آن لائن ہراسانی کے طریقے وقت کے ساتھ کیسے بدلے
غریدہ فاروقی کے مطابق خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن ہراسانی کا سلسلہ نیا نہیں، اور انہیں 2010 سے اس نوعیت کے حملوں کا سامنا ہے۔
ان کے مطابق اس وقت سوشل میڈیا آج کی طرح عام نہیں تھا اور لوگوں کو آن لائن تشدد کی سنگینی کا مکمل ادراک نہیں تھا۔ تاہم وقت کے ساتھ ان حملوں کی شدت اور طریقوں میں اضافہ ہوا ہے۔
پہلے خواتین صحافیوں کے خلاف نازیبا تبصرے کیے جاتے تھے یا ان کی تصاویر میں ردوبدل کرکے انہیں غلط انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ اب مصنوعی ذہانت اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
غریدہ فاروقی کے بقول بعض اوقات ویڈیوز میں ان کے لباس اور دیگر ظاہری پہلوؤں کو تبدیل کرکے جعلی مواد تیار کیا جاتا ہے۔ ذاتی اور خاندانی تصاویر بھی استعمال کی جاتی ہیں، جن کا ان کے صحافتی کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
ان کے مطابق ان حملوں کا مقصد صرف کسی خاتون صحافی کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ اسے خاموش کرانا اور اس کے پیشہ ورانہ کام میں رکاوٹ ڈالنا بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 'گالی اور گولی' کو الگ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ دونوں کا مقصد صحافی کو خاموش کرنا ہے۔
ایف آئی اے اور این سی سی آئی اے میں شکایات کا عملی تجربہ
غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے باوجود انہوں نے اپنا صحافتی کام جاری رکھا اور متعلقہ اداروں سے رجوع کیا۔ ان کے مطابق وہ ایف آئی اے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) اور عدالتوں میں دو درجن سے زائد درخواستیں اور پٹیشنز دائر کرچکی ہیں۔
تاہم ان کے مطابق ان میں سے صرف چند پر جزوی کارروائی ہوئی۔ انہوں نے ڈاکٹر عمر عادل کے خلاف اپنے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس معاملے میں متعلقہ ادارے نے ملزم کو گرفتار کیا تھا۔
سابق وزیر مملکت زرتاج گل کے خلاف درج کرائی گئی شکایت کے حوالے سے غریدہ فاروقی نے الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ان کے مطابق بعد میں اثر و رسوخ استعمال کرکے ایف آئی اے سے یہ کیس ختم کروایا گیا۔
غریدہ فاروقی کے مطابق پاکستان میں متعلقہ قوانین اور ادارے موجود ہیں اور شکایات وصول بھی کی جاتی ہیں، لیکن متاثرین کو فوری انصاف نہیں ملتا۔ طویل قانونی عمل، بار بار پیروی اور کارروائی میں تاخیر متاثرہ خواتین کے لیے تھکا دینے والی ثابت ہوتی ہے۔
اس حوالے سے این سی سی آئی اے سے سوال کیا گیا تو ادارے نے وضاحت کی کہ اس کی پالیسی کے تحت کسی دوسرے شخص کو شکایت کنندہ یا ملزم سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی جاسکتیں۔ ادارے کے مطابق غریدہ فاروقی خود رابطہ کریں تو ان کی شکایات پر بات ہوسکتی ہے۔
فہیمیدہ یوسفی کا تجربہ: ایک خبر شیئر کرنے کا نتیجہ
کراچی سے تعلق رکھنے والی خاتون صحافی فہیمیدہ یوسفی کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک خبر شیئر کرنا ہراسانی کے ناخوشگوار تجربے کا آغاز بن گیا۔
فہیمیدہ یوسفی نے بتایا کہ خبر شیئر کرنے کے بعد اچانک ان کے خلاف سوشل میڈیا پر تبصرے اور حملے شروع ہوگئے۔ اس مہم میں محض انفرادی اکاؤنٹس ہی نہیں بلکہ ایک سیاسی گروپ سے وابستہ اکاؤنٹس بھی شامل تھے۔
ابتدا میں انہیں گالیاں دی گئیں، پھر دھمکیاں ملنے لگیں، اور معاملہ ان کی ذاتی زندگی اور کردار کشی تک پہنچ گیا۔ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں دو طلاقوں اور تیسری شادی سے متعلق باتیں پھیلائی گئیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔
فہیمیدہ یوسفی کے مطابق مہم کے ابتدائی دن ذہنی طور پر پریشان کن تھے۔ تاہم انہوں نے نہ اپنی پوسٹس حذف کیں اور نہ ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس محدود کیے۔ ان کے مطابق خاندان، شوہر، ساتھی صحافیوں اور صحافتی تنظیموں نے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔
انہوں نے اس معاملے پر ایف آئی اے میں شکایت درج کرائی تھی، تاہم بعد میں صلح اور مفاہمت کے بعد درخواست واپس لے لی۔ ان کے مطابق معاملہ اُس وقت کی حکومت کے اعلیٰ حکام تک پہنچ گیا تھا، اور پریس کلب و سینئر صحافیوں کے مشورے پر وہ اس وقت پیچھے ہٹ گئیں جب اس سیاسی جماعت کے اہم رہنماؤں کی جانب سے باضابطہ معافی مانگی گئی۔
پریس کلب میں خواتین صحافیوں کی نمائندگی کا سوال
کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کی رکن اور خاتون صحافی شیما صدیقی کے مطابق خواتین کو اکثر ان کی پیشہ ورانہ قابلیت، تعلیم اور تجربے کے بجائے جنس کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے۔
شیما صدیقی نے اپنے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک سینئر نے ان سے کہا تھا کہ انہیں ٹیم میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ ادارے کو ایک خاتون کی ضرورت تھی۔ ان کے مطابق یہی رویہ سوشل میڈیا پر بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں خواتین صحافیوں کے کام کے بجائے ان کی تصاویر اور ذاتی زندگی پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔
شیما صدیقی کے مطابق کراچی پریس کلب میں 183 خواتین رجسٹرڈ ممبرز ہیں، جبکہ صحافتی یونینز میں خواتین کی تعداد بھی نسبتاً کم ہے۔ وہ خواتین کی کم شرکت کی ایک وجہ تنظیمی سرگرمیوں کے لیے درکار وقت اور معاشرتی ذمہ داریوں کو قرار دیتی ہیں۔
ان کے مطابق پریس کلب یا یونین میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے مسلسل وقت دینا پڑتا ہے۔ خواتین کو ملازمت کے ساتھ گھر، بچوں اور خاندان کی ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں۔
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