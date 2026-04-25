خواتین چیمپئنز لیگ: برسلونا اور بائرن میونخ کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ، ایک ایک گول پر برابر

خواتین چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے پہلے مرحلے میں برسلونا اور بائرن میونخ کے درمیان میچ ایک ایک گول پر برابر رہا۔ فرانزسکا کیٹ کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا اور کوچ کو بھی مارچنگ آرڈر ملے۔
برسلونا اور بائرن میونخ کے درمیان خواتین چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے پہلے مرحلے میں سنسنی خیز مقابلہ ہوا جس میں دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کے برابر رہیں۔ یہ میچ میونخ کے الیانز ایرینا میں کھیل ا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے 31 ہزار سے زائد شائقین موجود تھے۔ میچ کے ابتدائی آٹھ منٹوں میں ہی برسلونا نے ایوا پاجور کے گول پر برتری حاصل کر لی تھی۔ تاہم، بائرن میونخ نے دوسرے ہاف کے وسط میں فرانزسکا کیٹ کے گول سے اس برتری کو برابر کر دیا۔ میچ کے اختتامی لمحات میں فرانزسکا کیٹ کو سلما پارالویلو کے بالوں کو کھینچنے کے جرم میں ریڈ کارڈ دکھایا گیا، جس کے بعد وہ ہیرو سے ولن بن گئی۔ اس کے فوراً بعد بائرن میونخ کے کوچ جوزے بارکالا کو بھی میدان میں احتجاج کرنے کے لیے آگے بڑھنے پر مارچنگ آرڈر دے دیے گئے۔ برسلونا نے اکتوبر میں بائرن میونخ کو 7-1 سے شکست دی تھی، لیکن اس بار مقابلہ زیادہ سخت تھا۔ میچ کے آغاز سے ہی بائرن میونخ دفاعی انداز میں کھیل رہی تھی، لیکن انہوں نے ساتویں منٹ میں جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پیرنیل ہارڈر موقع ضائع کر دیں۔ برسلونا نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے ہی منٹ میں ایوا پاجور کے گول سے برتری حاصل کر لی۔ جولیا گوون کی دفاعی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاجور نے گول کیا۔ بائرن میونخ آہستہ آہستہ میچ میں واپس آئی اور کیٹ نے بریک سے پہلے گول کرنے کی کوشش کی، لیکن کیٹا کول نے اس کو ناکام بنا دیا۔ برسلونا نے گھنٹے کے نشان پر اپنی برتری کو دوگنا کرنے کی کوشش کی، لیکن پیٹرسیا گویجارو کا شاٹ وینیسا گیلز نے لائن سے کلیئر کر دیا۔ بائرن میونخ نے مسلسل حملے کیے اور ان کے مثبت رویے کا نتیجہ فرانزسکا کیٹ کے گول کی صورت میں نکلا، جو میچ کے 70ویں منٹ میں ہوا۔ تاہم، کیٹ نے سلما پارالویلو کے بالوں کو کھینچنے کے جرم میں ریڈ کارڈ دیکھ کر اپنی ٹیم کو آخری دس منٹوں کے لیے ایک کھلاڑی سے کم کر دیا۔ برسلونا نے آخری لمحات میں بائرن میونخ کے دفاع پر بھرپور حملہ کیا، لیکن بائرن میونخ نے مضبوط دفاع برقرار رکھا اور میچ کو برابر رکھا۔ اب تمام تر توجہ اگلے ہفتے اسپین میں ہونے والے دوسرے مرحلے پر مرکوز ہے، جہاں بائرن میونخ کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر برسلونا کو شکست دینے کی ضرورت ہوگی، وہ بھی اپنے کوچ اور پہلے مرحلے کی گول کرنے والی کھلاڑی کے بغیر۔ یہ میچ بائرن میونخ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں کا جذبہ اور کھیل کا معیار بہت بلند تھا، اور شائقین نے بھی بھرپور انداز میں ٹیموں کو سپورٹ کیا۔ خواتین فٹ بال کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ میچ اس بات کا ثبوت ہے.
برسلونا اور بائرن میونخ کے درمیان خواتین چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے پہلے مرحلے میں سنسنی خیز مقابلہ ہوا جس میں دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کے برابر رہیں۔ یہ میچ میونخ کے الیانز ایرینا میں کھیلا گیا اور اسے دیکھنے کے لیے 31 ہزار سے زائد شائقین موجود تھے۔ میچ کے ابتدائی آٹھ منٹوں میں ہی برسلونا نے ایوا پاجور کے گول پر برتری حاصل کر لی تھی۔ تاہم، بائرن میونخ نے دوسرے ہاف کے وسط میں فرانزسکا کیٹ کے گول سے اس برتری کو برابر کر دیا۔ میچ کے اختتامی لمحات میں فرانزسکا کیٹ کو سلما پارالویلو کے بالوں کو کھینچنے کے جرم میں ریڈ کارڈ دکھایا گیا، جس کے بعد وہ ہیرو سے ولن بن گئی۔ اس کے فوراً بعد بائرن میونخ کے کوچ جوزے بارکالا کو بھی میدان میں احتجاج کرنے کے لیے آگے بڑھنے پر مارچنگ آرڈر دے دیے گئے۔ برسلونا نے اکتوبر میں بائرن میونخ کو 7-1 سے شکست دی تھی، لیکن اس بار مقابلہ زیادہ سخت تھا۔ میچ کے آغاز سے ہی بائرن میونخ دفاعی انداز میں کھیل رہی تھی، لیکن انہوں نے ساتویں منٹ میں جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پیرنیل ہارڈر موقع ضائع کر دیں۔ برسلونا نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے ہی منٹ میں ایوا پاجور کے گول سے برتری حاصل کر لی۔ جولیا گوون کی دفاعی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاجور نے گول کیا۔ بائرن میونخ آہستہ آہستہ میچ میں واپس آئی اور کیٹ نے بریک سے پہلے گول کرنے کی کوشش کی، لیکن کیٹا کول نے اس کو ناکام بنا دیا۔ برسلونا نے گھنٹے کے نشان پر اپنی برتری کو دوگنا کرنے کی کوشش کی، لیکن پیٹرسیا گویجارو کا شاٹ وینیسا گیلز نے لائن سے کلیئر کر دیا۔ بائرن میونخ نے مسلسل حملے کیے اور ان کے مثبت رویے کا نتیجہ فرانزسکا کیٹ کے گول کی صورت میں نکلا، جو میچ کے 70ویں منٹ میں ہوا۔ تاہم، کیٹ نے سلما پارالویلو کے بالوں کو کھینچنے کے جرم میں ریڈ کارڈ دیکھ کر اپنی ٹیم کو آخری دس منٹوں کے لیے ایک کھلاڑی سے کم کر دیا۔ برسلونا نے آخری لمحات میں بائرن میونخ کے دفاع پر بھرپور حملہ کیا، لیکن بائرن میونخ نے مضبوط دفاع برقرار رکھا اور میچ کو برابر رکھا۔ اب تمام تر توجہ اگلے ہفتے اسپین میں ہونے والے دوسرے مرحلے پر مرکوز ہے، جہاں بائرن میونخ کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر برسلونا کو شکست دینے کی ضرورت ہوگی، وہ بھی اپنے کوچ اور پہلے مرحلے کی گول کرنے والی کھلاڑی کے بغیر۔ یہ میچ بائرن میونخ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں کا جذبہ اور کھیل کا معیار بہت بلند تھا، اور شائقین نے بھی بھرپور انداز میں ٹیموں کو سپورٹ کیا۔ خواتین فٹ بال کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ میچ اس بات کا ثبوت ہے
