خواجہ سعد رفیق کا چھوٹے صوبوں کی تجویز پر تنقیدی نوٹ، جمہوری اصلاحات کا مطالبہ
سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے چھوٹے صوبوں کی تجویز پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بنیادی اصلاحات اور جمہوری تقاضوں کے بغیر یہ قدم ناپائیدار ہے۔
سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے چھوٹے صوبوں بنانے کی تجویز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ صرف صوبوں کو چھوٹا کر کے موجودہ خراب نظام حکمرانی کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر بنیادی جمہوری اصلاحات اور شفاف نمائندگی کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو ایسے چھوٹے صوبے صرف نئی پیچیدگیاں اور عدم استحکام کا باعث بنیں گے۔
چھوٹی بادشاہتوں کے خلاف سخت تنقید
خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر اپنے طویل پیغام میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگرچہ سیاسی سلطنتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے مگر ایسا نہ ہو کہ ان کی جگہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم کر دی جائیں جن پر ایک ہی شہنشاہ حکمران رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ملک میں نہ تو ترقی ممکن ہے اور نہ ہی عوامی بہتری کی کوئی امید، اس لیے فیصلہ سازی میں جلد بازی سے گریز کرنا انتہائی ضروری ہے۔Also readمیڈل ایسٹ کی کشیدگی کی وجہ سے آئل پرائسز میں معمولی اضافہ
بنیادی جمہوری اصلاحات کا اصرار
انہوں نے تجویز کیا کہ چھوٹے صوبے بنانا اگرچہ ایک مثبت عمل ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ایسا قدم اٹھایا جائے، سب سے پہلے شفاف اور نمائندہ جمہوریت کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ خواجہ سعد رفیق نے زور دیا کہ سیاست میں غیر جمہوری مداخلت کو ختم کیا جائے اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، وہ حکومت چلانے کا انحصار نہ بنیں۔
مذہبی اور سماجی اصلاحات کے تقاضے
سابق وفاقی وزیر نے تعلیم یافتہ مڈل کلاس کو سیاست میں فعال حصہ لینے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ سول سروسز اور عدالتی نظام میں اصلاحات کیے بغیر کوئی بھی بڑا ساختی تبدیلی کامیاب نہیں ہو سکتی، لہذا ان شعبوں میں فوری اور سنجیدہ اصلاحات کا آغاز کیا جانا چاہیے۔
سیاسی عدم استحکام اور عوامی مسائل
خواجہ سعد رفیق نے موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک میں شدید سیاسی تناؤ، دہشت گردی، افلاس کی انتہا، مفلوج نظام عدل اور متنازعہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں چھوٹے صوبے بنانے کی کوشش ناکام ثابت ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ غیر سیاسی مداخلت اور آئینی عوامل کی پامالی ہی ملک کے بنیادی مسائل ہیں۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کا نقطہ نظر
انہوں نے واضح کیا کہ عوامی مسائل بھوک، غربت، ناانصافی اور بنیادی حقوق کی پامالی کا خاتمہ ملک کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے حتمی طور پر یہ سوال اٹھایا کہ کیا کوئی ایسا قوت موجود ہے یا ابھر کر سامنے آئے گی جو ان تمام مسائل کا حل نکال کر چھوٹے صوبوں کے معاملے کو متنازعہ نہیں بنائے گی، ورنہ جلد بازی میں کیے گئے یہ قدم ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔
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