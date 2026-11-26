خواجہ آصف: مکہ دفاعی معاہدے میں سعودی عرب اور حوثیوں کے تنازع پر مشاورت
وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسلام آباد میں مکہ دفاعی معاہدے کے اجلاس کی تیاریوں کی تصدیق کی ہے جس میں یمن کے حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت اسلام آباد میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان جاری تنازع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غیرملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں اس معاہدے کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اجلاس خطے کے ممالک کے درمیان سفارتی مشاورتوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہوگا۔
مکہ معاہدے کا بنیادی اصول اور دفاعی تعاون
خواجہ آصف نے وضاحت کی کہ مکہ دفاعی معاہدے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے کوئی بھی خطرہ پاکستان اور ترکیہ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے اس بات کو بالکل واضح کیا کہ اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک کا دفاعی رابطہ گہرا ہے اور خطے میں کسی بھی قسم کی بے چینی پر فوری اور مربوط ردعمل کا ارادہ رکھا گیا ہے۔ وزیر دفاع نے اس اصول کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد خطے کے استحکام کے لیے ایک مضبوط حائل رکاوٹ کا کام کرے گا۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
امریکا ایران تنازع میں پاکستان کا کردار
انہوں نے امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان کے کردار کا بھی ذکر کیا، جہاں پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان انتہائی تعمیری ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ثالثی کے نتیجے میں رواں برس جون میں دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ آبنائے ہرمز کی بحالی اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے اہم نکات پر مبنی تھا۔ تاہم، وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ جاری مصالحت کا حتمی نتیجہ ابھی تک مبہم ہے اور لوگوں کی توقعات کے مطابق امن کا مکمل مقصد حاصل نہیں ہو پایا ہے۔
اسرائیل کو خطے کا ممکنہ خطرہ قرار دیا
اس دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسرائیل کو خطے کے دیگر ممالک کے لیے ممکنہ خطرہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے مزید تنازع یا جارحیت کا امکان موجود ہے، جس کے لیے اس خطے کے ممالک کو متحدہ ہو کر اپنی صفیں مضبوط کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر براہ راست حملے کی صورت میں مکہ دفاعی معاہدے کے تحت ردعمل کے بارے میں کوئی تفصیلی حکمت عملی ابھی سامنے نہیں آئی، تاہم اسرائیل کی جارحیت کو لے کر محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
مکینزم کی تکمیل اور آنے والے اقدامات
خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ مکہ دفاعی معاہدہ تاحال ابتدائی مرحلے میں ہے اور اسے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ہمیں مسلسل مشاورت کی ضرورت ہے تاکہ اقدامات جلد طے پائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں تمام انتظامات مکمل ہو جائیں اور ہم اس دفاعی اتحاد کے تحت مزید آگے بڑھ سکیں۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ان تمام اجلاسات اور مشاورتوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics