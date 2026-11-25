خواجہ آصف نے محسن نقوی کی تنقید کی آئینی ترمیم کو سیاسی بددیانتی قرار دیا
وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر داخلہ محسن نقوی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی معاملات میں نرمی برتی جائے۔ انہوں نے آئینی ترمیم پر بھی تنقید کی اور اسے سیاسی بددیانتی قرار دیا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر داخلہ محسن نقوی پر سخت تنقید کی ہے اور پارٹی اندرونی بے چینی کے اشارے دئیے ہیں۔ محسن نقوی نے صوبوں سے متعلق معاملات جس انداز میں نمٹائے اس پر پی ٹی آئی کی پارٹی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو رانا ثناء اللہ سے متعلق ریمارکس پر تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ طاقت کے مرکز کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو روند کر آگے بڑھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محسن نقوی کو دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی اور دھمکی آمیز زبان سیاسی رویہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ محسن نقوی نے صوبوں سے متعلق معاملات جس انداز میں نمٹائے اس پر پارٹی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے 27 ویں آئینی ترمیم زبردستی منظور کرانے کے تاثر کو سیاسی بددیانتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ترمیم کا سب سے بڑا فائدہ صدر آصف علی زرداری کو تاحیات استثنیٰ کی صورت میں ملا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومتی جماعتوں کے درمیان آئینی ترمیم وں کو لے کر اختلافات عیاں ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی کی جانب سے استعمال کی گئی سخت زبان اور ان کے بیانات نے سیاسی حلقوں میں کانٹے دار ردعمل پیدا کیا ہے۔ خواجہ آصف کا یہ موقف ہے کہ صوبائی خودمختاری کے معاملے میں حساسیت برتی جانی چاہیے اور ایسے بیانات دینے سے جو صوبوں کی خودمختاری کو کمزور کرنے کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ موجودہ حکومت آئینی ترمیم ات کو عوامی مفاد کے بجائے اپنے رہنماؤں کی ذاتی فلاح کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کی گئی 27 ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم غیر آئینی اور ظالمانہ ہے جو صدر کو قانون کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں کوئی بھی رہنما قانون سے بالا نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی استثنیٰ کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔.
وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر داخلہ محسن نقوی پر سخت تنقید کی ہے اور پارٹی اندرونی بے چینی کے اشارے دئیے ہیں۔ محسن نقوی نے صوبوں سے متعلق معاملات جس انداز میں نمٹائے اس پر پی ٹی آئی کی پارٹی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو رانا ثناء اللہ سے متعلق ریمارکس پر تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ طاقت کے مرکز کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو روند کر آگے بڑھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محسن نقوی کو دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی اور دھمکی آمیز زبان سیاسی رویہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ محسن نقوی نے صوبوں سے متعلق معاملات جس انداز میں نمٹائے اس پر پارٹی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے 27 ویں آئینی ترمیم زبردستی منظور کرانے کے تاثر کو سیاسی بددیانتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ترمیم کا سب سے بڑا فائدہ صدر آصف علی زرداری کو تاحیات استثنیٰ کی صورت میں ملا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومتی جماعتوں کے درمیان آئینی ترمیموں کو لے کر اختلافات عیاں ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی کی جانب سے استعمال کی گئی سخت زبان اور ان کے بیانات نے سیاسی حلقوں میں کانٹے دار ردعمل پیدا کیا ہے۔ خواجہ آصف کا یہ موقف ہے کہ صوبائی خودمختاری کے معاملے میں حساسیت برتی جانی چاہیے اور ایسے بیانات دینے سے جو صوبوں کی خودمختاری کو کمزور کرنے کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ موجودہ حکومت آئینی ترمیمات کو عوامی مفاد کے بجائے اپنے رہنماؤں کی ذاتی فلاح کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کی گئی 27 ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم غیر آئینی اور ظالمانہ ہے جو صدر کو قانون کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں کوئی بھی رہنما قانون سے بالا نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی استثنیٰ کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔
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