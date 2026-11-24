خواجہ آصف کا رانا ثنا اللہ پر زبردست تعصب، مشرف اور عمران پر سخت تنقید
وزیر دفاع خواجہ آصف نے رانا ثنا اللہ کو محترم سیاسی ورکر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جنرل مشرف اور عمران خان نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے لیکن انہیں نہیں توڑ سکے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک واضح بیان میں رانا ثنا اللہ کی سیاسی کارکردگی اور استقامت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے رانا ثنا اللہ کو ایک مستند اور محترم سیاسی ورکر کے طور پر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی ورکر کبھی بھی سیاسی رہنما سے زیادہ محترم نہیں ہو سکتا۔
خواجہ آصف کا رانا ثنا اللہ پر تعصب
وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک واضح بیان میں رانا ثنا اللہ کی سیاسی کارکردگی اور استقامت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے رانا ثنا اللہ کو ایک مستند اور محترم سیاسی ورکر کے طور پر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی ورکر کبھی بھی سیاسی رہنما سے زیادہ محترم نہیں ہو سکتا۔Also readپاکستان میں کاروباری اعتماد میں تیزی سے کمی، بیرونی سرمایہ کاروں کا اندیشہ
مشرف اور عمران پر سخت تنقید
خواجہ آصف نے اپنے بیان میں سابق صدر مشرف اور سابق وزیراعظم عمران خان کا براہ راست حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں حکمرانوں نے رانا ثنا اللہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے لیکن انہیں اس طرح توڑ نہیں سکے جس کا مقصد ان کی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کرنا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ رانا ثنا اللہ نے وقت کے فرعونوں کے خلاف بھی ٹکراؤ کیا لیکن ان کی حوصلہ مندی برقرار رہی۔
وفا پارٹی کا اثاثہ رانا ثنا اللہ
خواجہ آصف نے مزید وضاحت کی کہ رانا ثنا اللہ کی سیاسی بصیرت ان کی پارٹی وفاق کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ وزیر دفاع نے اپنے پیغام کے اختتام پر رانا ثنا اللہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رانا جی ہمیشہ ہنستے اور بستے رہیں، جس کے بعد انہوں نے آمین کا لفظ بھی استعمال کیا۔
اسمارٹ اسکیننگ سسٹم کی ہدایت
اسی دوران وزیراعظم نے ایئرپورٹس پر اسمارٹ اسکیننگ سسٹم کو جلد فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ حکمت عملی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے اور جدید ٹیکنالوجی کو نافذ کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے جو مستقبل میں سیاحت اور ٹریول کے شعبے کو متاثر کر سکتا ہے۔
صوبوں کی تعداد اور لیاقت بلوچ کا موقف
صوبوں کی تعداد کے حوالے سے لیاقت بلوچ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ چاہے صوبوں کی تعداد 8 یا 12 بھی کر دی جائے تو بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان کا موقف ہے کہ انتظامی تقسیم میں تبدیلی سے بنیادی ساختی مسائل کا حل نہیں نکلتا بلکہ دیگر اصلاحات کی ضرورت ہے۔
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