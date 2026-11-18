خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کا ردعمل کیا، سندھ میں پی پی پی کے 18 سالہ دور پر تنقید
وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیانات کا سختی سے رد کیا اور سندھ میں پارٹی کے 18 سالہ اقتدار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو انصاف کا دعویدار ہے اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہئیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیانات کا سختی سے جواب دیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں انصاف کے اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص انصاف کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہئیں۔
خواجہ آصف نے واضح کیا کہ نصیحت یا دھمکیاں دینے کا حق صرف انہیں حاصل ہے جو خود پاک صاف ہوں۔ انہوں نے بلاول بھٹو کے حالیہ بیانات کو غلط قرار دیتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا آپ کو نصیحت کرنے یا دھمکیاں دینے کا حق حاصل ہے؟Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
سندھ میں پی پی پی کے 18 سالہ اقتدار پر سوال
وزیر دفاع نے پی پی پی کے دور حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یاد دلایا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت سندھ میں 18 سال سے اقتدار میں ہے۔ انہوں نے استہزا آمیز انداز میں کہا کہ سندھ تو گویا جنت بن گیا ہے اور کراچی شہر کی موجودہ حالت پر تو دنیا رشک کرتی ہے۔
خواجہ آصف نے مزید وضاحت کی کہ پی پی پی نے 2022 سے حکومتی امور میں شراکت دار کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافع کا کریڈٹ آپ کا ہے لیکن نقصان پی پی پی کا ہے یا پھر پاکستان کا ہے۔
نظام ری سیٹ اور عوامی رائے کا کردار
بلاول بھٹو زرداری کی گزشتہ روز کراچی پریس کلب میں دی گئی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ بلاول صاحب نے نظام کو ری سیٹ کرنے کی بات کی ہے۔ تاہم، انہوں نے زور دیا کہ عوامی حمایت کے بغیر کسی بھی نظام کو ازسرنو ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔
خواجہ آصف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اگر آپ نظام کے انہدام یا ری سیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس نظام سے جڑے ہوئے ہم سب لوگوں کو بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ سیاست دانوں کا احتساب کوئی نیا تصور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سیاستدان احتساب سے بالاتر ہے۔
عوامی مشاورت اور قانونی حیثیت کا سوال
وزیر دفاع نے اپنی بات کو آگے بڑاتے ہوئے کہا کہ ہم سیاستدانوں کو عوام سے مشاورت کے عمل کو پچھلے دروازے سے آنا نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم سیاستدانوں کو اپنی قانونی حیثیت عوامی رائے سے حاصل ہوتی ہے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ عوامی رائے عامہ کے جائزوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی بحث و مباحثے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے یقین جاتا کیا کہ نظام کو ری سیٹ کرنے کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، لیکن اس عمل میں عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
حکمرانی میں عوامی شرکت اور مستقبل کا نظارہ
وزیر دفاع نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگر پارلیمنٹ عوامی رائے کو بھی پیشِ نظر رکھے، تو میرے خیال میں یہ قانونی حیثیت کی معراج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں کو بدلنا ہے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ حکمرانی میں عوامی شرکت کو حقیقت کا روپ دیں۔ حکمروانوں کے پاس موجود طاقت عوام کی جانب سے ایک امانت ہے، نہ کہ کسی کی میراث۔ انہوں نے عوام کے حقوق کو صرف آئین کے صفحات تک محدود نہ رکھنے کی اپیل کی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics