خواجہ آصف: پنجاب میں کرپشن کے شور کے پیچھے نئے سیاسی گروپ کی تیاری
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پنجاب میں کرپشن کے الزامات کے شور کے پیچھے نئے سیاسی گروپ کی تشکیل کی حکمت عملی کارفرما ہے جو الیکشن سے پہلے متبادل انتظام لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں کرپشن کے الزامات کے حوالے سے جاری شور دراصل ایک منظم سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد موجودہ حکومت کو کمزور کرنا اور بدنام کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مہم کے ذریعے نئے سیاسی گروپ یا متبادل انتظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل کے انتخابات میں اثر و رسوخ بڑھایا جا سکے۔
سیاسی مخالفین کی حکمت عملی
نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں خواجہ آصف نے وضاحت کی کہ گزشتہ آٹھ سے دس ماہ سے کچھ سرمایہ دار بھی اس حوالے سے سرگرم ہیں اور وہ ظاہری طور پر ایک نئے سیاسی گروپ کی تشکیل کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ دو سال بعد عام انتخابات ہونے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ اس نئے گروپ کے سامنے یہ خیال ہو کہ موجودہ سیاسی قیادت پرانی ہو چکی ہے اور اس لیے اب نئی ٹیم کو میدان میں لایا جائے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
کرپشن کا عالمی اور قومی پس منظر
خواجہ آصف نے واضح کیا کہ کرپشن صرف پنجاب کا مخصوص مسئلہ نہیں بلکہ یہ پورے ملک میں موجود ہے جس کا سامنا عام شہری اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگرچہ کرپشن ایک عالمگیر مسئلہ ہے تاہم اسے ابھی انتہائی سیاسی رنگ دے کر حکومت مخالف ماحوخ پیدا کیا جا رہا ہے جو کہ حقیقت کے عین خلاف ہے۔
مولانا فضل الرحمان اور سیاسی اختلافات
وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مولانا نے ان کے بارے میں بیان دیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا۔ تاہم خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو اس حد تک نہیں بڑھانا چاہیے کہ باہمی احترام اور سلام دعا بھی ختم ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے گزشتہ چار سال کے دوران سیاسی ماحول میں کافی تلخی پیدا کی ہے جس کا اثر اب بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔
کھلے مقدمات اور سیاسی ڈیلز کا انکار
خواجہ آصف نے فکسڈ سیاسی گیم کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ کبھی ایسی سیاست کی ہے اور نہ ہی اس کا حصہ بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حکومت کھلے ہونے والے مقدمات واپس نہیں لے گی کیونکہ ایسی کسی ڈیل کی قیمت بالآخر حکومت کو ہی ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قانونی کارروائیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
سیاسی جماعتوں کے موقف میں تبدیلی
مولانا فضل الرحمان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے نوٹ کیا کہ ماضی میں جن سیاسی عناصر کو صیہونی جماعت قرار دیا جاتا تھا، آج وہی ان کے سیاسی حلقے میں جگہ بنا رہے ہیں۔ ان کے مطابق مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی کے درمیان کرپشن کے معاملے پر اختلافات پہلے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی رہ سکتے ہیں، تاہم بعض سیاسی جماعتوں کے بارے میں ماضی کے سخت مؤقف میں آنے والی تبدیلی قابلِ غور ہے۔
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