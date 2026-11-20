خواجہ آصف کا نئے صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقیدی بیان
وزیر دفاع خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی تشکیل کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں حالات خراب کرنے کا بہانہ ذاتی ایجنڈے کے تحت چلا رہا ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے ایک اہم بیان دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کے معاملے پر اب تک متفق نہیں ہو سکی، تب بھی اس مقصد کے لیے کوئی متبادل راستہ تلاش کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات نجی ٹی وی کے پروگرام کے دوران کلام کرتے ہوئے کہی جہاں انہوں نے قومی سیاسی صورتحال پر گہری نظر ڈالی۔
سندھ کے حالات کو ذاتی ایجنڈے کا جواز
خواجہ آصف نے الزام عائد کیا ہے کہ نئے صوبوں کے حوالے سے سندھ میں حالات خراب کرنے کی کوشش دراصل ایک ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کے عمل میں سیاسی قیادت کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر بات چیت کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں سندھ میں بگڑتے ہوئے حالات کو ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جواز بنایا جا رہا ہے جو کہ صحت مند سیاسی رویہ نہیں ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
پاکستان تحریک انصاف اور ن لیگ کا کردار
وزیر دفاع نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ نئے صوبوں کے قیام کے معاملے پر مسلم لیگ (ن) کی جانب سے تاحال کوئی اعتراض یا تحفظات سامنے نہیں آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نئے صوبوں کے قیام کے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اس قومی مسئلے پر تمام سیاسی قوتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم اس سلسلے میں صدر مملکت سمیت دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔
بین الاقوامی مثالیں اور سیاسی حل
خواجہ آصف نے سوال اٹھایا کہ کیا دنیا کے مختلف ممالک میں نئے صوبے نہیں بنائے جاتے؟ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی معاملات میں تمام راستے بند کردینا ملک، سیاست اور عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی معاملات کا حل گفتگو اور مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے، نہ کہ محاذ آرائی کے ذریعے۔ اگر نئے صوبوں کے معاملے پر خون خرابے کی باتیں کی جاتی ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سمت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
حکومتی نظام اور سیاسی شراکت دار
انہوں نے مزید کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کے سلسلے میں جاری بحث میں بعض سیاست دانوں کے ذاتی ایجنڈے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائبرڈ نظام حکومت کام کر رہا ہے اور اس نظام میں ان کے علاوہ بھی دیگر شراکت دار موجود ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے کوئی نہ کوئی قابل قبول راستہ ضرور تلاش کر لیا جائے گا چاہے پیپلزپارٹی اس پر متفق نہ ہو۔
آئندہ کا مشن اور عوامی مفادات
وزیر دفاع نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے کوئی متبادل راستہ نکالنے کی کوشش جاری رہے گی تاکہ عوام کے حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیں۔ مستقبل میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس حساس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ملک میں استحکام برقرار رہے۔
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