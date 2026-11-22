خواجہ آصف کے تبصرے پر پیپلز پارٹی کا سخت ردعمل، بلاول بھٹو کی ریڈ لائن عبور
خواجہ آصف کے بلاول بھٹو زرداری پر تنقیدی تبصرے پر شیری رحمان اور شرمیلا فاروقی نے سخت ردعمل دیا، کہا کہ یہ ریڈ لائن عبور کر دی گئی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر کیے گئے تبصروں کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان اور رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے واضح کیا ہے کہ وزیر دفاع کے بیانات پارٹی کی ریڈ لائن عبور کر چکے ہیں اور یہ ناقابلِ قبول ہیں۔
خواجہ آصف کے پوسٹ کا تفصیلی جائزہ
اس تنازع کا آغاز 19 نومبر کو تب ہوا جب وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دو ویڈیو کلپس شیئر کیں۔ ان کلپس میں بلاول بھٹو زرداری کو تحریک انصاف اور اس کے بانی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ پہلی ویڈیو میں انہوں نے تحریک انصاف پر الزامات لگائے تھے جبکہ دوسری ویڈیو کراچی پریس کلب میں ان کے ایک حالیہ خطاب سے لی گئی تھی جس میں انہوں نے عمران خان کو سیاسی قیدی قرار دیا تھا۔Also readایسحاق ڈار اور سعودی وزیرخارجہ کے درمیان رابطہ
خواجہ آصف نے ان ویڈیوز کے ساتھ ایک لمبا پیغام لکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ یقین کرتے تھے کہ نئی نسل پرانی نسل سے زیادہ اصول پرست ہوگی۔ تاہم، انہوں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ بددیانتی کے ماہر نکلیں گے اور یہ اتنی حیران کن تیزی سے اپنے رنگ بدلیں گے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ نئی نسل ہماری نسل سے بہتر تھی، لیکن یہ دو نمبری میں استاد نکلیں گے اور کمال کے رنگ بدل دیں گے۔
پیپلز پارٹی کی قیادت کا سخت ردعمل
وزیر دفاع کے ان بیانات کا فوری اور سخت ردعمل پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے پیش کیا۔ سینٹر شیری رحمان نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ وفاقی وزیر دفاع کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کی قیادت پر کیے گئے تبصرے بالکل ناقابلِ قبول ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر دفاع نے پارٹی کی ریڈ لائن عبور کر لی ہے اور ایسی حرکتوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔
اسی طرح رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے بھی وزیر دفاع کے بیانات کی سختی سے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور تنظیم کے خلاف تضحیک آمیز زبان استعمال کرنا، خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ ریمارکس دینا، ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ شرمیلا فاروقی نے مزید کہا کہ یہ بیانات جماعت کے خلاف ہر حد تک جاتے ہیں اور اسے ناقابلِ قبول قرار دیا جاتا ہے۔
بلاول ہاؤس اور جائیداد کا معاملہ بھی زیرِ بحث
خواجہ آصف نے اس تنازع کو مزید گہرا کرتے ہوئے لاہور میں واقع بلاول ہاؤس کی ملکیت کے بارے میں بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ کیا کوئی اس جائیداد کی ملکیت کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے اور وہاں کون رہتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس محل نما قلعے کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ کون لوگ ہیں۔
خواجہ آصف نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی پوچھا کہ اگر کسی کا قانونی ٹائٹل نہ ہو یا وہ اس کی وجہ نہیں دے سکتے، تو کیا وہ اخلاقی طور پر کوئی مقام کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام کے اختتام پر لکھا کہ وقت آ گیا ہے اور وطن عزیز کے لیے شفافیت ضروری ہے۔ اس طرح انہوں نے سیاسی کشیدگی کے ساتھ ساتھ جائیداد کے معاملات کو بھی عوامی سطح پر ابھارا ہے۔
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