خواجہ سعد رفیق کی نئی جماعت کی جھوٹی افواہوں کی تردید، شہری تحریک کا اعلان
پي ايم ايل نواز کے سینئر لیڈر خواجہ سعد رفیق نے نئی سیاسی جماعت بنانے کی افواہوں کو غلط قرار دیا ہے۔ انہوں نے گورننس اور ادارتی اصلاحات کے لیے ایک شہری تحریک کا اعلان کیا ہے جو غیر جماعتی بنیادوں پر کام کرے گی۔
سینئر پي ايم ايل نواز کے لیڈر خواجہ سعد رفیق نے ایک فیس بک پوسٹ کے ذریعے باضابطہ طور پر یہ وضاحت کی ہے کہ وہ یا ان کے ہم مرتبے کسی نئی سیاسی جماعت کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایک ایسی شہری تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو قومی آگاہی اور ادارتی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گی۔
سیاسی جھوٹی افواہوں کی سختی سے تردید
خواجہ سعد رفیق نے افواہوں اور تجزیوں کو غلط پروپیگنڈا قرار دیا جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ نئی سیاسی جماعت قائم کر رہے ہیں۔ ان کا واضح موقف تھا کہ نہ وہ اور نہ ہی ان کے ساتھی کوئی نئی پارٹی بنانے کے ارادے میں ہیں۔ اس وضاحت کے بعد انہوں نے اپنی نئی شہری تحریک کے حوالے سے تفصیلات شیئر کیں جو کہ جماعتی اختلافات سے بالاتر ہو کر کام کرے گی۔Also readبلیک فرائیڈے پر امریکی آن لائن خریداری میں ریکارڈ اضافہ
تحریک کی تشکیل اور اہم اراکین کی تفصیلات
اس تحریک میں تجربہ کار اور تعلیمی لحاظ سے باصلاحیت پیشہ ور افراد، ٹیکنوکریٹس، تاجر، وکلاء، مذہبی علماء، ریٹائرڈ سول اور فوجی افسران، اور نمایاں سیاسی اور صحافتی شخصیات کو شامل کیا جائے گا۔ خواجہ سعد رفیق نے زور دیا کہ یہ تحریک انتخابی کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے گی۔
تحریک کے اہداف اور ادارتی اصلاحات کا منصوبہ
تحریک کا بنیادی مقصد تحقیق، علم، تنقیدی سوچ اور بحث و مباحثے کو فروغ دینا ہے۔ اس میں کامیاب بین الاقوامی تجربات سے درس لے کر سیاسی، انتخابی، انتظامی، عدالتی، تعلیمی اور ادارتی شعبوں میں اصلاحات کے تجاویز پیش کی جائیں گی۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کو اپنی پرانی گورننس سسٹم سے نکل کر ایک جدید اور فعال ریاست بنانی ہوگی۔
نسلِ نوجوانوں کے لیے بہتر مستقبل کا وعدہ
خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہمیں اپنے مستقبل کی سمت میں آگے بڑھنا چاہیے اور اب کا وقت نوجوانوں کا ہے۔ آنے والی نسل کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ غیر یقینی صورتحال، ناانصافی اور آمرانہ رجحانات سے پاک، ایک جمہوری، خوشحال اور پیش رفت والے پاکستان کو ورثے میں پائے۔ تحریک مرد و عورت دونوں کو مختلف سیاسی جماعتوں یا بغیر کسی جماعتی وابستگی کے آزاد ماہرین کی دعوت دے رہی ہے۔
سیاسی ہم آہنگی اور آئینی حکمرانی کا نعرہ
یہ تحریک آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرے گی نہ کہ کسی فرد یا سیاسی گروہ کے مفادات کے لیے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ اختلافات کو طاقت کے بل پر نہیں بلکہ گفتگو اور مواصلات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ وہ شہری سماج کو متحد ہو کر اپنی حقوق کے تحفظ اور نئے نظام کی تعمیر کے لیے آگے آنے کی اپیل کرتے ہیں۔
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