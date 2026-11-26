خوارجی دہشت گرد راؤف خیبری باڑہ میں سیکیورٹی آپریشن میں ہلاک
باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی دھمکی دینے والے مطلوب دہشت گرد راؤف خیبری باڑہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہوگیا۔
خیبر پختونخوا کے ضلع باڑہ میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انتہائی مطلوب دہشت گرد راؤف خیبری کو نشانہ بنا کر ختم کر دیا۔ یہ کارروائی انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے تحت کی گئی جس میں راؤف کے ساتھ دیگر دو دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ راؤف عرف خمیم چند روز قبل سوشل میڈیا پر باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی دھمکی دینے والی ویڈیو شیئر کر چکا تھا۔
دہشت گرد راؤف کی شناخت اور کارروائی کی تفصیلات
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق راؤف خیبری کو متعدد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے کے بعد سے سرکاری سطح پر مطلوب قرار دیا گیا تھا۔ یہ دہشت گرد پچھلے کافی عرصے سے سیکیورٹی ایجنسیوں کی نگرانی میں تھا اور اس کی حراست کے لیے مختلف خطوں میں چھاپے مارے گئے تھے۔ باڑہ کے علاقے میں جاری آپریشن کے دوران اس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی جس کے بعد فورسز نے محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر دہشت گردوں نے جوابی فائرنگ کی لیکن سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے راؤف سمیت تین دیگر خوارجی عناصر کو ہلاک کر دیا۔Also readسندھ کے چیف منٹر کا بالوچ کالونی میں عمارت گرنے کے بعد افسران کی برطرفی کا حکم
ایئرپورٹ دھمکی اور دہشت گردی کے خلاف عزم
راؤف خیبری کی سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد عوامی سطح پر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کیونکہ وہ ایک اہم شہری تنصیلات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے چکا تھا۔ تاہم اس کے ہلاک ہونے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راؤف نے نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ عام شہریوں کے خلاف بھی متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا تھا۔ اس کی ماضی میں پیش کردہ سرگرمیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ خطے میں امن کو بگاڑنے کی نیت سے کام کر رہا تھا۔
عوامی تحفظ اور علاقائی امن برقرار رکھنے کی کوششیں
سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم کرنے اور فتنۃ الخوارج کے دیگر عناصر کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے قیام تک ایسی مہمات کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ باڑہ اور اس کے گردونواح میں موجود دیگر ممکنہ عناصر کی تلاش کے لیے نئی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کا خطرہ ٹلا جا سکے۔ اس کارروائی کے بعد مقامی آبادی میں سہولت محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ ایک خطرناک عنصر کو خاک میں ملا دیا گیا ہے۔
آئندہ حکمت عملی اور مستقبل کے اقدامات
سیکیورٹی حکام کا مؤقف ہے کہ ایسے واقعات کی تکرار کو روکنے کے لیے انٹیلی جنس نیٹ ورک کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ راؤف کی ہلاکت کے بعد سیکیورٹی لائنز اور دیگر حساس مقامات پر اضافی تنعینات کی گئی ہیں تاکہ ممکنہ حملوں سے بچا جا سکے۔ عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے تعاون میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔ علاقائی سطح پر جاری کارروائیوں کا مقصد نہ صرف موجودہ دہشت گردوں کو ختم کرنا بلکہ ان کے سہاروں کو بھی کاٹنا ہے۔
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