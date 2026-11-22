خوان مانوئل سانتوس کی تنقید پر Abelardo de la Espriella کی امن پالیسی ناکام
سابق کولمبیائی صدر خuan مانوئل سانتوس کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی فوجی حکمت عملی ناکام ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ 2016 کا امن معاہدہ ہی واحد حل ہے۔
سابق کولمبیائی صدر جنہوں نے FARC کمانڈرز کے ساتھ تاریخی امن معاہدے کی مذاکراتی کوششوں کے لیے نوبل پرائز جیتا، حال ہی میں ایک انٹرویو میں موجودہ حکومت کی فوجی حکمت عملی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نزدیک اب کے دور میں ہتھیاروں کے زور پر مسلح گروہوں کو شکست دینے کی کوشش ناکامی کا شکار ہونے والی ہے۔ 75 سالہ خuan مانوئل سانتوس نے کہا کہ ان کی نیند اڑانے والا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ نہیں سمجھ پاتی کہ آج کے مسائل کا بہترین اور واحد حل 2016 کے اس امن معاہدے کی مکمل نفاذ ہے۔ ان کا یہ موقف کولمبیا کی موجودہ سیاسی فضا میں گہرے اثرات کا سبب بن رہا ہے جہاں تشدد کی نئی لہر پھر سے جاری ہے۔
امن معاہدے کی حقیقت اور فوجی دباؤ کی حکمت عملی
نومبر 2016 کو سیل کیے گئے اس تاریخی معاہدے نے ریاست کے ساتھ نصف صدی کی جنگ ختم کرنے والی FARC گوریلا تحریک کے لیے قید کی بجائے عدالتی کارروائی کو ترجیح دی۔ اب کے صدر Abelardo de la Espriella کا الزام ہے کہ اس معاہدے کے تحت FARC لڑکوں کو بہت ہلکی سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے اپنی جرم قبول کرنے کے عوض جیل کی سزا سے بچاؤ حاصل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے معافی کی ایک ایسی ثقافت کو جنم دیا جسے وہ معافی منی یا معافی کی سرگرمی کے طور پر دیکھتے ہیں۔Also readایف بی آئی کے نیٹ ورکس میں سائبر حملے کی تحقیقات شروع
صدر Abelardo de la Espriella نے عوامی سطح پر اعلان کیا کہ وہ باقی ماندہ تمام مسلح گروہوں بشمول FARC کے انہیں الگ کردہ گروپوں کو یا تو قبر میں یا جیل میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے ان گروہوں کی پوزیشنوں پر بمباری کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو سیاسی عمل میں شامل کرنے اور معاشرے میں شمولیت کے لیے مدد فراہم کرنے والی پہلی حکمت عملی ایک غلطی تھی جس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔
چیف سٹیک ہولڈرز کے موقف اور ان کے دلائل
سابق صدر خuan مانوئل santos کا کہنا ہے کہ انہوں نے چار سال تک کیوبا میں مذاکرات کے دوران عسکریت پسندوں پر فوجی دباؤ برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انہیں سیاست میں داخل ہونے، معاشرے میں شمولیت اور قید سے بچنے کے لیے مدد فراہم کی۔ ان کا کہنا ہے کہ تشدد کو کھانے یا لکڑی کے دونوں طریقوں سے کچلا جانا چاہیے تاکہ یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صرف ایک طرفہ دباؤ ڈالا جائے تو یہ ناکام ہو جائے گا۔
صدر Abelardo de la Espriella نے خاص طور پر امن کے لیے خصوصی عدالت JEP کی مالی امداد کاٹنے کی دھمکی دی ہے۔ وہ اسے ایک ناکام ادارہ سمجھتے ہیں جبکہ سابق صدر نے تسلیم کیا کہ یہ عدالت نقصوں سے پاک نہیں تھی لیکن اس نے تسلی اور ملی جلی انصاف کے لیے اہم کام کیا۔
معیشت اور عوام پر حقیقی اثرات
گزرتے ہوئے دو برسوں میں کولمبیا میں تشدد پھر سے پھوٹ پڑا ہے۔ موجودہ عسکریت پسند گروہ اور منشیات کی ڈیڑھس انٹرنیشنل کوکائن کی تجارت، غیر قانونی سونے کی کھدائی اور ایسٹوریشن کے مقاصد کے لیے کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان گروہوں نے گاڑیوں میں دھماکوں اور ڈرون حملوں کی مہم تیز کر دی ہے۔ پچھلے سال ایک صدارتی امیدوار کو بھی قتل کر دیا گیا۔
جنرل خuan مانوئل santos کا کہنا ہے کہ اگرچہ کولمبیا کا بیشتر حصہ امن کے فوائد سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور یہ ملک توریستوں اور سرمایہ کاروں کے لیے کھلا ہے لیکن ان مسائل کا حل صرف جنگ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اس حقیقت سے غافل ہے کہ امن معاہدے کی نفاذ ہی وہ واحد راستہ ہے جو ملک کو مستحکم کر سکتا ہے۔
انگریڈ بینٹن کورٹ کی رہائی اور تاریخی تناظر
صدر Abelardo de la Espriella سے پہلے خuan مانوئل santos دفاع کے وزیر کے طور پر فرائض سرانجام دیتے تھے۔ انہوں نے FARC کے خلاف فوجی کامیابیاں حاصل کیں۔ خاص طور پر 2008 میں سابق صدارتی امیدوار انگریڈ بینٹن کورٹ کی چھ سال کی قید سے رہائی ایک بڑی کارنامہ تھی۔
انہوں نے کہا کہ ان کی یادیں اس وقت تک زندہ رہیں گی جب تک یہ قوم امن کی طرف نہ بڑھے۔ وہ جانتے ہیں کہ امن معاہدے کے بعد خاص طور پر JEP کی کارروائی میں سستی ہوئی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ سیاست دانوں نے ووٹ کے لیے مسائل کو حل کرنے کی بجائے انہیں پیچھے ٹھہرا دیا۔
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