خواہا جہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این نے گیلگٹ بلتستان کے انتخابات کے بعد پی پی پی سے رابطہ کیا اور حکومت تشکیل دینے میں تعاون کا وعدہ کیا ہے، اس لیے پی پی پی کی قیادت کو پی ایم ایل این پر تنقید یا الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔
خواہا جہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این نے پی پی پی کی قیادت کو احترام دیتا ہے لیکن احترام ایک طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے احترام ضروری ہے۔ لاہور (دنيا نیوز) - پی ایم ایل این کے رہنماؤں میں سے ایک خواہا جہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ گیلگٹ بلتستان (جی بی) کے انتخابات کے بعد، پی ایم ایل این کے سربراہی کے رہنماؤں نے خود ہی پی پی پی سے رابطہ کیا اور حکومت تشکیل دینے میں تعاون کا وعدہ کیا، اس لیے پی ایم ایل این پر تنقید یا الزام لگانے کا کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان کے بیان میں، خواہا جہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ گیلگٹ بلتستان کے انتخابات میں پی پی پی کو تقریباً 28 فیصد ووٹ ملے تھے جبکہ پی ایم ایل این کو 22 فیصد ووٹ ملے۔ انہوں نے کہا کہ غیر آفیشل اور غیر مصدقہ نتائج کے مطابق پی پی پی نے 10 نشستیں جیت لیں اور پی ایم ایل این نے 6 نشستیں جیت لیں، جبکہ دو آزاد امیدواروں کو بھی پی ایم ایل این نے حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی کے چیئرمین کو یقین ہے کہ پی ایم ایل این کے سربراہی کے رہنماؤں نے 72 گھنٹوں کے اندر ہی صدر آصف علی زرداری اور پی پی پی کی قیادت سے رابطہ کیا اور حکومت تشکیل دینے میں پی پی پی کو تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کا مقصد گیلگٹ بلتستان کو ٹرینڈنگ سے بچانا ہے اور سیاسی بدلہ بازی سے بچانا ہے، اس لیے پی پی پی کی قیادت کو پی ایم ایل این پر الزام لگانے اور ان کے خلاف احتساب کا رویہ اپنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 جون کو کچھ حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا انعقاد انتخابی کمیشن کے ذمے ہے۔ پی ایم ایل این نے کہا کہ وہوں نے کراچی میں مقامی حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی حکمت عملی استعمال کی اور ایم کیو ایم کو پہلے وعدوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ کراچی میں حکومت تشکیل دینے پر پی ایم ایل این کو تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟
خواہا جہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این پی پی پی کی قیادت کو احترام دیتا ہے لیکن احترام ایک طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے احترام ضروری ہے۔ پاکستان نے 2026-27 کے فدرل بجٹ میں چھوٹے کاروبار اور دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس نظام متعارف کرانے کا Proposal پیش کیا ہے
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