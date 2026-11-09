خودرو پالیسی میں نئے تبدیلیاں: چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں 10 لاکھ تک کمی کا امکان
پاکستان میں نئی آٹو پالیسی کے تحت فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی سے مقامی طور پر بننے والی چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی متوقع ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ صارفین کو ملنے والا ہے۔
پاکستان میں مقامی طور پر تیار کی جانے والی چھوٹی ایندھن سے چلنے والی کاروں کی قیمتوں میں نمایاں کمی متوقع ہے، جس کی بدولت صارفین کو ہزاروں روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ نئی پیش کردہ آٹو پالیسی کے مسودے کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (FED) اور کسٹمز ڈیوٹی میں ترمیم کی گئی ہے، جس کا براہ راست اثر گاڑیوں کی حتمی قیمتوں پر پڑنے والا ہے۔
نئی آٹو پالیسی کی بنیادی تفصیلات
اس پیش رفت کے بعد سائز میں چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں تقریباً 10 لاکھ روپے تک کی کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ساما نے حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق، مقامی سطح پر بننے والی پیٹرول کاریں، ایس یو وی (SUVs) اور جیپس سمیت مختلف زمرہ جات میں قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں درحقیقت ٹیکس ڈھانچے میں نرمی کا نتیجہ ہیں جو صنعت کو فروغ دینے اور صارفین کی خریداری کی قوت کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔Also readDeadly blaze engulfs residential building in China, killing 14 and injuring dozens in Taiyuan
انجن کیپیسٹی کے لحاظ سے قیمتوں میں کٹوتی
658 سی سی (cc) سے کم اینجن کیپیسٹی والی مقامی طور پر بننے والی پیٹرول کاریں اب تک کے مقابلے میں 3 لاکھ 75 ہزار روپے سستی ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس، 998 سی سی سے کم اینجن والی گاڑیوں کی قیمتوں میں 4 لاکھ 40 ہزار روپے کی کمی متوقع ہے، جس کے تحت ان کی قیمت 4.27 ملین روپے سے گھٹ کر 3.83 ملین روپے ہو جائے گی۔
ایس یو وی کے زمرے میں بھی صارفین کو ریلیف ملے گا، جہاں 1496 سی سی سے کم اینجن کیپیسٹی والی گاڑیوں کی قیمتوں میں 7 لاکھ 40 ہزار روپے کی کمی کی گئی ہے، جس سے ان کی قیمت 6.06 ملین روپے سے گھٹ کر 5.32 ملین روپے پر آ گئی ہے۔ تاہم، 1498 سی سی سے کم اینجن والی بڑی ایس یو وی کے لیے قیمت میں کمی نسبتاً کم یعنی 2 لاکھ 80 ہزار روپے رکھی گئی ہے، جس سے ان کی قیمت 9.44 ملین روپے سے گھٹ کر 9.16 ملین روپے ہو جائے گی۔
جیپس اور بڑی گاڑیوں پر سب سے بڑا ریلیف
نئے مسودے میں سب سے زیادہ قیمت میں کمی مقامی طور پر بننے والی پیٹرول جیپس کے لیے پیش کی گئی ہے، جن کی اینجن کیپیسٹی 1598 سی سی تک ہے۔ ان گاڑیوں کی قیمت میں ایک مکمل ملین روپے کی کمی کی گئی ہے، جس کے تحت ان کی قیمت 12.1 ملین روپے سے گھٹ کر 11.1 ملین روپے ہو جائے گی۔ یہ تبدیلی بڑی گاڑیوں کے مالکان کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔
حقیقی اثرات اور مستقبل کا منظر نامہ
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی میں ان تجویز کردہ کٹوتیوں کا مقصد مقامی طور پر تیار کی جانے والی پیٹرول گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی لانے کے ذریعے انہیں عام آدمی کی پہنچ میں لانا ہے۔ تاہم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ درج کی گئی قیمتیں حتمی نہیں ہیں اور ان کا حتمی نفاذ حکومتی منظوری اور پالیسی کے مکمل نفاذ پر منحصر ہے۔
اس نئے دور میں جب گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے، تو صارفین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن مارکیٹ میں اس کے حقیقی اثرات کا اندازہ صرف نفاذ کے بعد لگایا جا سکے گا۔ دیگر اقسام کی اشیا، جیسے کہ ایل پی جی (LPG) کی قیمتیں بھی ملک بھر کے شہروں میں سرکاری ریٹس سے کہیں زیادہ ہیں، جو کہ اس سے الگ ایک چیلنج برقرار رکھتا ہے۔
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