خود کی زندگی میں تبدیلی لانے کا طریقہ

آپ کی زندگی میں نئی تبدیلیوں کی شروعات کرنے کے لیے ایک رہنمائی جو آپ کو بہتر سمجھ اور خود پر اعتماد سے دوڑنے میں مدد دے گی۔
جب حالات مشکل ہوں تو آپ کو اپنی بصیرت کو سننا سیکھنا چاہیے، لیکن جب وہ بہترین ہوں، تو آپ کو اسے اور بھی زیادہ سننا سیکھنا چاہیے۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو سونے کی تلاش میں چھوڑ دینا، شاید اپنے سر پر اپنے چشمے پہننے اور اپنے بستر کے پاس انہیں بے قابو طریقے سے تلاش کرنے کے مترادف ہو۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھا سا ایڈونچر پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے خوراک حاصل کرنے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ جو کچھ پہلے ہی حرکت میں آیا ہے اور ترقی کر رہا ہے اسے بے ترتیب کیا جائے۔ ہر دن کو تخلیقی بنانے پر توجہ مرکوز کریں اس کے بجائے ہر لمحے نئی چیزیں شروع کرنے کے طریقے تلاش کریں اور پھر انہیں ادھورا چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی بنائیں گے.
جب حالات مشکل ہوں تو آپ کو اپنی بصیرت کو سننا سیکھنا چاہیے، لیکن جب وہ بہترین ہوں، تو آپ کو اسے اور بھی زیادہ سننا سیکھنا چاہیے۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو سونے کی تلاش میں چھوڑ دینا، شاید اپنے سر پر اپنے چشمے پہننے اور اپنے بستر کے پاس انہیں بے قابو طریقے سے تلاش کرنے کے مترادف ہو۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھا سا ایڈونچر پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے خوراک حاصل کرنے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں بغیر اس کے کہ جو کچھ پہلے ہی حرکت میں آیا ہے اور ترقی کر رہا ہے اسے بے ترتیب کیا جائے۔ ہر دن کو تخلیقی بنانے پر توجہ مرکوز کریں اس کے بجائے ہر لمحے نئی چیزیں شروع کرنے کے طریقے تلاش کریں اور پھر انہیں ادھورا چھوڑ دیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی بنائیں گے
خود کی داخلہ ذاتی ترقی Knocking Wadood