خوشخبری: طلبہ کو امتحانی مراکز میں اب سینڈوچز، چاکلیٹ، آئس کریم ملے گی!

خوشخبری: طلبہ کو امتحانی مراکز میں اب سینڈوچز، چاکلیٹ، آئس کریم ملے گی! پٹرول پمپ پر شادی کی انوکھی تقریب کیا یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے؟ خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کر رہا ہے، تاہم یہ خسارہ قرض لے کر پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے وسائل سے پورا کیا جائے گا۔
خوشخبری: طلبہ کو امتحانی مراکز میں اب سینڈوچز، چاکلیٹ، آئس کریم ملے گی! پٹرول پمپ پر شادی کی انوکھی تقریب کیا یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے؟
خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کر رہا ہے، تاہم یہ خسارہ قرض لے کر پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے وسائل سے پورا کیا جائے گا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 524 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ ضلعی حکومتوں کے لیے 52 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پنشن میں 7 فیصد اضافے کی تجویز ہے جبکہ کم از کم ماہانہ اجرت 5 ہزار روپے بڑھا کر 45 ہزار روپے کی جائے گی۔ بجٹ دستاویز کے مطابق صحت کے شعبے کے لیے 334 ارب، تعلیم کے لیے 468 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، احساس مستحق پروگرام کے لیے 15 ارب روپے اور صحت کارڈ کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ ایم ٹی آئیز اسپتالوں کے لیے 80 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، پشاور بحالی پروگرام کے لیے 36 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، بیرون ملک روزگار کے خواہشمند افراد کے لیے بلاسود قرضوں کی مد میں 2 ارب روپے مختص کیے جائیں گے جبکہ الیکٹرک بائیکس اور رکشہ منصوبے کے لیے ڈھائی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے
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