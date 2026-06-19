صوبہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ سوہیل افریڈی نے صوبائی بجٹ 2026-27 کے لئے پیش کیا جس کا مجموعی عہدہ 2.17 ٹریلین ہے، اس بجٹ میں 7 فیصد کی تنخاح میں اضافہ کا پروپوزل ہے، جبکہ کم از کم مہینہ 45،000 روپے میں اضافہ ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 2،765 پروجیکٹس پر Rs 50 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے، جبکہ طبی تعلیم کے اداروں کو Rs 80 بلین دیے جائیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 14 بلین روپے کے خاتمہ پر مفت ادویات کی فراہمی کے لئے Rs 14 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 4 بلین روپے کے لئے ایک نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لئے Rs 4 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے۔
خوفناک خبر: اسرائیل اور حزب اللہ نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا جبکہ امریکی ایران کے معاہدے پر زور ہے۔ پاکستان میں چیف منسٹر سوہیل افریڈی نے صوبائی بجٹ 2026-27 کے لئے پیش کیا جس کا مجموعی عہدہ 2.17 ٹریلین ہے، اس بجٹ میں 7 فیصد کی تنخاح میں اضافہ کا پروپوزل ہے، جبکہ کم از کم مہینہ 45،000 روپے میں اضافہ ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 2،765 پروجیکٹس پر Rs 50 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے، جبکہ طبی تعلیم کے اداروں کو Rs 80 بلین دیے جائیں گے ۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 14 بلین روپے کے خاتمہ پر مفت ادویات کی فراہمی کے لئے Rs 14 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ سوہیل افریڈی نے صوبائی بجٹ 2026-27 کے لئے پیش کیا جس کا مجموعی عہدہ 2.
17 ٹریلین ہے، اس بجٹ میں 7 فیصد کی تنخاح میں اضافہ کا پروپوزل ہے، جبکہ کم از کم مہینہ 45،000 روپے میں اضافہ ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 2،765 پروجیکٹس پر Rs 50 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے، جبکہ طبی تعلیم کے اداروں کو Rs 80 بلین دیے جائیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 14 بلین روپے کے خاتمہ پر مفت ادویات کی فراہمی کے لئے Rs 14 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخواہ میں 4 بلین روپے کے لئے ایک نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لئے Rs 4 بلین کا عہدہ کیا گیا ہے
صوبہ خیبر پختونخواہ وزیر اعلیٰ سوہیل افریڈی صوبائی بجٹ 2026-27 تنخاح میں اضافہ مہینہ 45،000 روپے میں اضافہ 2،765 پروجیکٹس Rs 50 بلین کا عہدہ Rs 80 بلین دیے جائیں گے Rs 14 بلین کا عہدہ Rs 4 بلین کا عہدہ
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