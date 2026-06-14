خیبر پختونخوا میں بجٹ کی پیشکش معطل，CM سوہیل Afridی کی ہدایات پر اسمبلی اجلاس موخر

خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی بجٹ کی پیشکش-Jun 17 تک موخر کر دی ہے، کیونکہ PTI ناراض اراکین کی عدمشملگی کا خدشہ ہے۔ چیئرمین سوہیل Afridی نے اسمبلی اجلاس دوبارہ موخر کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ حکومت ناراض اراکین سے رابطے میں ہے۔
پشاور (دنیا نیوز) - خیبر پختونخوا حکومت نے پیشہ ورانہ بجٹ 17 جون تک موخر کر دیا ہے، جو پہلے پیر (آج) پیش کیا جانا تھا، بعد ازاں ایک حساس بحران PTI ناراض ورثاء اور چیئرمین صوبائی وزیراعظم سوہیل Afridی کے درمیان قائم ہو گیا۔ حزبی ذرائع کے مطابق، خدشہ ہے کہ ناراض ورثاء بجٹ کے اسشن میں حصہ نہ لیں، جس سے KP حکومت نے 17 جون کو اسشن مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین سوہیل Afridی کے ہدایات پر، اسمبلی کا اجلاس دوبارہ موخر کر دیا گیا ہے اور اب 17 جون کو دوبارہ بلایا گیا ہے، جبکہ پہلے 15 جون کا جلسہ منعکس ہوا۔ اسی طرح، حکومت کئی مسائل پر ناراض ورثاء اور سینئر قیادSET سے مشورے جاری رکھ رہی ہے۔ مالیات ڈپارٹمنٹ نے پورے سال کے لیے بجٹ تیار کر رکھا ہے۔ دوسری طرف، فنانس ایڈوائزر مظمل Aslam نے بتایا کہ چیئرمین نے بجٹ کی پیشکش کے بارے میں ابھی کوئی ہدایات نہیں دیں۔ چیئرمین فیصلہ کرے گا کہ پورے سال کے لیے یا تین مہینے کے لیے بجٹ پیش کیا جائے.
پشاور (دنیا نیوز) - خیبر پختونخوا حکومت نے پیشہ ورانہ بجٹ 17 جون تک موخر کر دیا ہے، جو پہلے پیر (آج) پیش کیا جانا تھا، بعد ازاں ایک حساس بحران PTI ناراض ورثاء اور چیئرمین صوبائی وزیراعظم سوہیل Afridی کے درمیان قائم ہو گیا۔ حزبی ذرائع کے مطابق، خدشہ ہے کہ ناراض ورثاء بجٹ کے اسشن میں حصہ نہ لیں، جس سے KP حکومت نے 17 جون کو اسشن مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین سوہیل Afridی کے ہدایات پر، اسمبلی کا اجلاس دوبارہ موخر کر دیا گیا ہے اور اب 17 جون کو دوبارہ بلایا گیا ہے، جبکہ پہلے 15 جون کا جلسہ منعکس ہوا۔ اسی طرح، حکومت کئی مسائل پر ناراض ورثاء اور سینئر قیادSET سے مشورے جاری رکھ رہی ہے۔ مالیات ڈپارٹمنٹ نے پورے سال کے لیے بجٹ تیار کر رکھا ہے۔ دوسری طرف، فنانس ایڈوائزر مظمل Aslam نے بتایا کہ چیئرمین نے بجٹ کی پیشکش کے بارے میں ابھی کوئی ہدایات نہیں دیں۔ چیئرمین فیصلہ کرے گا کہ پورے سال کے لیے یا تین مہینے کے لیے بجٹ پیش کیا جائے
خیبر پختونخوا بجٹ PTI ناراض اراکین سوہیل Afridی Name_Of_Subject بجٹ موخر
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