خیبر پختونخوا میں 5 جون تک شدید موسم کا اندازہ

پروانزیل ڈسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ( PDMA ) خیبر پختونخوا نے 5 جون تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں مسلسل بارش ، شدید ہوائیں اور برفباری کا اندازہ لگایا ہے۔ PDMA کے ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے میں مختلف اضلہوں میں شدید بارش اور ہوائیں ہوئیں گی، بعض مقامات پر برفباری بھی ہو سکتی ہے۔ اعلان کے مطابق، بارش اور برفباری کا اندازہ چترال، اپر اور لوئر دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، مالاکنڈ، بٹگرام، منسہرہ اور ایبٹ آباد کے اعلیٰ اضلاع میں لگایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں، پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ، صوابی، کوہت، کرک، اورکزئی، خیبر، باجور، مہمند، بنوں، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے اضلاع میں بارش اور ہوائیں ہو سکتی ہے۔ PDMA نے اعلان کیا ہے کہ مسلسل بارش کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈز کا خطرہ ہے، جبکہ مختلف علاقوں کے دریا اور نالوں میں سیلاب ہو سکتا ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ، بونیر، ایبٹ آباد اور کوہستان کے اضلاع میں فلش سیلاب کا خطرہ بھی ہے۔ ضلعی انتظامات کو اقدامات اٹھانے کے لیے ہدایت کی گئی ہے، ریزکیو ٹیموں کا اہتمام کیا جائے اور کسی امدادی صورت حال کے لیے ضروری وسائل کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ حکومتی اداروں کو شہری سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ڈرنج سسٹمز کو فوری طور پر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ PDMA کے عہدیداران شہریوں سے شدید موسم میں ضروری سفر سے گریز کرنے اور احترامی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے.
