خیبر میں دہشت گردی: معصوم بچہ شہید، 22 دہشت گرد ہلاک

ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں ایک 10 سالہ بچہ شہید ہو گیا جبکہ 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، دہشت گردوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے معصوم بچہ شہید ہوا۔
خیبر میں دہشت گردی کی کارروائی میں معصوم جان کا ضیاع اور سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب آج 21 اپریل 2026 کو ضلع خیبر میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک 10 سالہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جاری آپریشن کے دوران پیش آیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق، سیکیورٹی فورسز نے خیبر ضلع میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر ایک انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کیا۔ آپریشن کے دوران، دہشت گردوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف دردناک ہے بلکہ دہشت گردوں کی سفاکیت اور انسانیت دشمن رویے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ شہید ہونے والے بچے کا نام ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی موت نے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، اس آپریشن میں بھارت ی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ ال خوارج سے تعلق رکھنے والے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ دہشت گرد عناصر علاقے میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان پر متعدد حملوں اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے اور ان کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے مزید آپریشنز کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ آپریشن نیشنل ایکشن پلان کے تحت منظور شدہ وژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی اور دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس واقعہ کے بعد، حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے اس فیصلے کی وجہ سیکیورٹی کی صورتحال کو قرار دیا ہے۔ کراچی میں بھی ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی واردات پیش آئی ہے۔ یہ واقعہ شہریوں میں خوف و اضطراب کا باعث بنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ حکومت نے شہریوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے مکمل تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس المناک واقعہ پر گہرے تعزیات کا اظہار کیا جاتا ہے اور شہید کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے جذبے کو سراہتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں اور اپنے ملک کو امن و استحکام سے بھرپور بنائیں.
دہشت گردی ایک لعنت ہے اور اسے ہر صورت میں جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور یہ کسی بھی وقت، کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنی ہوں گی اور دہشت گردوں کو کوئی بھی محفوظ ٹھکانہ نہیں ملنا چاہیے۔ حکومت کو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہو کر لڑنا ہوگا اور اپنے ملک کو امن و استحکام سے بھرپور بنانا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے معصوم جانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے صبر کی دعا کرتے ہیں
خیبر دہشت گردی شہید سیکیورٹی فورسز آئی ایس پی آر خوارج بھارت نیشنل ایکشن پلان عزم استحکام
