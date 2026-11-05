خیبر ضلع سے 2026 کا نائنم پولیو کیس، 24 ملین بچوں کو قطرے دیے جا رہے ہیں
پاکستان میں 2026 کا نائنم پولیو کیس خیبر ضلع سے سامنے آیا ہے، جہاں اب تک سات کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 24 ملین بچوں کو حفاظتی قطرے دیے جا رہے ہیں۔
قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر (NEOC) نے ہفتہ کو تصدیق کی ہے کہ خیبر ضلع سے 2026 کے لیے پولیو کا نائنم کیس سامنے آیا ہے۔ یہ تازہ ترین کیس ملک میں پولیو وائرس کے خلاف جاری تحفظات کے درمیان ایک اہم خطرے کی علامت ہے۔ سینٹر کے مطابق اس سال اب تک کل نو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خطوں میں یہ بیماری پائی گئی ہے۔
پولیو کے کیسز کا جغرافیائی تقسیم
قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، اس سال رپورٹ ہونے والے نو میں سے سات پولیو کے کیسز خیبر پختونخوا میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، باقی دو کیسز صوبہ سندھ سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر ضلع میں نائنم کیس کی تصدیق نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وائرس ان مخصوص علاقوں میں اب بھی فعال ہے۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
24 ملین بچوں کے لیے وکیسنیشن مہم
اس صورتحال کے پیشِ نظر، قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے واضح کیا کہ ملک بھر میں 97 منتخب اضلاع میں پولیو کے خلاف ایک وسیع وکیسنیشن مہم جاری ہے۔ اس مہم کا اہم حصہ خیبر ضلع بھی شامل ہے جہاں اس نائنم کیس کی اطلاع ملی ہے۔ مہم کے تحت پانچ سال سے کم عمری کے 24 ملین سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ یہ اقدام مقامی سطح پر مدافعتی قوت کو بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
پاکستان اور افغانستان میں ہم وقت وکیسنیشن
سینٹر نے مزید وضاحت کی کہ یہ وکیسنیشن ڈرائیو پاکستان اور افغانستان میں ایک ہی وقت میں چلائی جا رہی ہے۔ اس دو طرفہ مشترکہ کوشش کا مقصد سرحدی علاقوں میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ دونوں ممالک میں یکساں کوششیں کرنے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پولیو کے خلاف لڑائی میں مؤثر پیش رفت ہو سکتی ہے۔
والدین اور معاشرے سے اپیل برائے حفاظت
قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے والدین کو سختی سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی معمول کی ویکسینیشن کو بروقت مکمل کریں۔ اس کا بنیادی مقصد بچوں کو ویکسین سے روکے جانے والی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ سینٹر نے معاشرے کے تمام طبقات سے درخواست کی ہے کہ وہ ملک سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں۔
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