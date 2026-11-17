خیبرپختونخوا میں تعلیمی بحران: 49 لاکھ بچے باہر، 512 اسکول بند
عامر عبداللہ کے مطابق 49 لاکھ بچے اسکول سے باہر، 5 ارب روپے کے 70 منصوبے اور 1500 اسکولز آوٹ سورسنگ کا اعلان۔
خیبرپختونخوا کے گورنر مشیر تعلیم عامر عبداللہ نے صوبے کے تعلیمی نظام میں گہرے تشویشناک خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کل 49 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن میں 29 لاکھ لڑکیاں شامل ہیں۔ انہوں نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے 12 اضلاع میں 512 سرکاری اسکول مکمل طور پر بند ہیں اور 264 اسکولوں میں کوئی استاد تعینات نہیں ہے۔
تعلیمی منصوبہ بندی اور 5 ارب روپے کا بجٹ
مشیر تعلیم عامر عبداللہ نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران واضح کیا کہ شعبہ تعلیم کے لیے 180 دن کا ایک سخت پلان ترتیب دیا گیا ہے جس کی کل لاگت 5 ارب روپے ہوگی۔ اس پلان کے تحت صوبے میں مزید 1500 اسکولز آوٹ سورس کیے جائیں گے جبکہ 421 اسکولز پہلے ہی آوٹ سورس کر دیے گئے ہیں۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
استادوں کی قلت اور غیر فعال اسکولز
عامر عبداللہ نے بتایا کہ صوبے کے 35 ہزار اسکولوں میں 44 ہزار 747 آسامیاں خالی پڑی ہیں اور 11 ہزار سے زائد اسکولوں میں صرف ایک یا دو استاد تعینات ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ قبائلی اضلاع میں 329 اسکول غیر فعال ہیں جہاں سینکڑوں اساتذہ نے پیسے دے کر اپنی جگہ دوسرے لوگوں کو تعینات کیا ہوا ہے۔
آوٹ سورسنگ کا تجربہ اور اساتذہ کی تربیت
مشیر تعلیم نے دلائل دیے کہ آوٹ سورس اسکولوں کا معیار بہتر ہوا ہے اور ان میں داخلے بڑھ گئے ہیں جس کا نظام سندھ اور پنجاب میں پہلے سے رائج ہے۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 100 دن کا منصوبہ لا رہے ہیں اور ای ٹرانسفر نظام اسی تربیت تکمیل سے منسلک ہوگا۔
پشاور میں خارج از درس بچوں کا تناسب
عامر عبداللہ نے اشارہ کیا کہ آوٹ آف اسکول بچوں میں پشاور سر فہرست ہے جہاں تعلیمی رسائی محدود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی کی شرح صرف 8 فیصد ہے جو سندھ اور پنجاب سے انتہائی کم ہے اور 34 جامعات میں 208 ڈپارٹمنٹس نے تین سال میں ایک ریسرچ پیپر بھی تیار نہیں کیا۔
آئندہ اقدامات اور جدید تعلیمی منصوبے
مشیر تعلیم نے اعلان کیا کہ وزیراعظم اسکیم کے تحت صوبے میں 7 دانش اسکول بنیں گے اور 424 نجی اسکولز کو سولرائز کیا جائے گا۔ ورچوئل اسکول منصوبے کو توسیع دی جائے گی جبکہ 1700 لیبارٹریوں میں 325 کے کمپیوٹرز کی مرمت کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو برسوں سے خراب پڑے ہیں۔
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