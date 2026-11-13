خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 13 سالہ دور میں صحت کے نظام کی خستہ حال صورتحال پر عوامی تنقید
خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کی 13 سالہ حکومت میں صحت کے شعبے کی خستہ حال صورتحال پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 13 سالہ دور حکومت میں صحت کے شعبے کی موجودہ صورتحال کو لے کر عوام میں شدید عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا مؤقف ہے کہ ماضی میں کی گئی ناقص منصوبہ بندی اور انتظامی غفلت کی وجہ سے صوبے کے صحت کے نظام کو گہرا نقصان پہنچا ہے۔ اسپتالوں میں بنیادی طبی سہولیات کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے جس پر عوام کی طرف سے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
ادویات اور طبی آلات کی عدم دستیابی پر تشویش
علاقہ باجوڑ، مہمند اور دیر کے ہیڈکوارٹر اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کی شدید قلت نے عوام کو شدید پریشانی کا شکار بنا دیا ہے۔ ان اہم طبی مراکز میں ادویات، سی ٹی اسکین مشینیں، آئی سی یو یونٹس اور بستروں کی غیر موجودگی کا مسئلہ روز افزوں بڑھ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی فنڈز میں خرد برد کے سنگین الزامات کی فوری اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔Also readجنوری میں شاندار کمائی سے کم پاکستانی اداکار جانی ڈِپ کی واپسی
صحت کارڈ پروگرام اور دیگر طبی آلات کی خریداری میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے بھی عوامی سطح پر شدید احتجاجی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب ٹیکس دہندگان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو متعلقہ اداروں کو ان مالیاتی لین دین کا واضح حساب دینا ہوگا۔ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد اور نفاذی کمیٹی قائم کرنے کا عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
محکمہ صحت میں اصلاحات اور میرٹ کی یقین دہانی
شہریوں نے محکمہ صحت میں بنیادی ڈھانچے کی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے نرسنگ کالجز کے اجرا کو ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبے بھر کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کی شدید کمی دور کرنے کی فوری ضرورت ہے تاکہ عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جا سکیں۔ خالی پڑی آسامیوں پر بھرتیوں کے عمل کو شفاف بنانا اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔
تقرریوں کے عمل میں سیاسی مداخلت کو ختم کرکے میرٹ کو یقینی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ جب تک طبی شعبے میں میرٹ کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی، صحت کے نظام میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ سیاسی اثر و رسوخ کو ختم کرنے اور قابلیت کے اعتبار سے بھرتیوں کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
آئندہ اقدامات اور عوامی مطالبات کی پیروی
مقامی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے آگے بڑھانا ہوگا ورنہ عوامی عدم اطمینان مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ اضلاع میں طبی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ سی ٹی اسکین اور آئی سی یو جیسی جدید سہولیات کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔
تحقیقاتی کمیشن کی سفارشات پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو احساس ہو کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک آزاد آڈٹ ایجنسی کو متعارف کرایا جائے۔ صحت کے شعبے میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو روکنے کے لیے نئے سخت قوانین متعارف کرائے جائیں۔
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