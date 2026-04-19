خیبرپختونخوا اسمبلی: تنخواہوں میں اضافے کا اختیار اب مالیاتی کمیٹی کے پاس، ترمیمی ایکٹ اسمبلی میں پیش

خیبرپختونخوا اسمبلی نے آئینی خلاف ورزیوں کے پیش نظر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے اختیار کو مالیاتی کمیٹی کو منتقل کرنے کے لیے ایک ترمیمی ایکٹ تیار کیا ہے جو آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
خیبرپختونخوا اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کے اقدام کو آئین سے متصادم قرار دیے جانے کے بعد ایک ترمیمی ایکٹ تیار کر لیا گیا ہے جو آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق، اب تک خیبرپختونخوا اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کا عمل ایکٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا اور اس کی منظوری کے لیے ایوان کا اجلاس منعقد ہوتا تھا۔ تاہم، ذرائع نے بتایا ہے کہ جب اس معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو تنخواہوں میں
اضافے کے اس طریقہ کار کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 88 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 88 اور آرٹیکل 127 کے تحت یہ واضح کیا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے تمام اخراجات پر مالیاتی کمیٹی کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ چونکہ تنخواہیں اور الاؤنس بھی مالیاتی امور کے زمرے میں شامل ہیں، لہذا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین کی تنخواہیں اور الاؤنس بھی اسمبلی کے مجموعی اخراجات کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس آئینی شق کے تحت، تنخواہوں اور الاؤنس کی شرح کا حتمی تعین مالیاتی کمیٹی کے ذریعے کیا جانا لازمی ہے۔ اس اہم آئینی نکتے کی نشاندہی کے بعد، خیبرپختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں، مراعات اور استحقاق کے متعلق ایکٹ 1975 میں ترمیم کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور اسے جلد ہی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے مجوزہ ترمیم کے تحت، تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا اختیار باقاعدہ طور پر مالیاتی کمیٹی کو سونپا جائے گا۔ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد، اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے صوبائی کابینہ میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس آئینی تبدیلی کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور مالیاتی نظم و ضبط کو مضبوط کرنا ہے تاکہ عوامی نمائندوں کے مالی معاملات آئینی حدود و قیود کے اندر رہیں۔
