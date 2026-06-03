خیبرپختونخوا میں تیز ہواؤں اور بارش سے 2 افراد جاں بحق، 31 زخمی

خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں اور بارش کے باعث گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہوگئے، پی ڈی ایم اے نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔
خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز سے جاری تیز ہواؤں، آندھی اور بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ پی ڈی ایم اے (صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی) کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق، ان موسمی حالات کے باعث دیواریں اور چھتیں گرنے سے اب تک دو افراد جاں بحق اور اکتیس افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں دو مرد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں سات خواتین، سولہ مرد اور آٹھ بچے شامل ہیں۔ یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع، بشمول پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور بنوں میں پیش آئے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق، تیز ہواؤں اور بارش کے باعث کچھ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، تاہم ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صوبائی حکام نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پی ڈی ایم اے ، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے الرٹ ہیں اور آپس میں قریبی رابطے میں ہیں۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرین کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس سلسلے میں خیمے، کمبل اور خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے ایمرجنسی وارڈز میں اضافی عملہ تعینات کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹا جا سکے۔ موسمیات کے ماہرین کے مطابق بارش اور تیز ہواؤں کا یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق یہ سلسلہ 5 جون تک وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کمزور عمارتوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر پی ڈی ایم اے کے ہیلپ لائن نمبر 1700 پر رابطہ کریں۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع فوری طور پر دی جا سکتی ہے۔ حکام نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ موسمی انتباہات پر عمل کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں.
خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز سے جاری تیز ہواؤں، آندھی اور بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ پی ڈی ایم اے (صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی) کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق، ان موسمی حالات کے باعث دیواریں اور چھتیں گرنے سے اب تک دو افراد جاں بحق اور اکتیس افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں دو مرد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں سات خواتین، سولہ مرد اور آٹھ بچے شامل ہیں۔ یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع، بشمول پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور بنوں میں پیش آئے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق، تیز ہواؤں اور بارش کے باعث کچھ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، تاہم ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صوبائی حکام نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پی ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے الرٹ ہیں اور آپس میں قریبی رابطے میں ہیں۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرین کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس سلسلے میں خیمے، کمبل اور خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے ایمرجنسی وارڈز میں اضافی عملہ تعینات کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹا جا سکے۔ موسمیات کے ماہرین کے مطابق بارش اور تیز ہواؤں کا یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق یہ سلسلہ 5 جون تک وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کمزور عمارتوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر پی ڈی ایم اے کے ہیلپ لائن نمبر 1700 پر رابطہ کریں۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع فوری طور پر دی جا سکتی ہے۔ حکام نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ موسمی انتباہات پر عمل کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں
خیبرپختونخوا بارش تیز ہوائیں حادثہ پی ڈی ایم اے
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