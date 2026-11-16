خیبرپختونخوا کو سالانہ 157 ارب روپے گرانٹ: عبوری مالیاتی معاہدے پر دستخط
وفاقی حکومت نے خیبرپختونخوا کے لیے عبوری مالیاتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت صوبے کو سالانہ 157 ارب روپے کی گرانٹ فراہم کی جائے گی۔
وفاقی حکومت نے خیبرپختونخوا کے لیے قائم کردہ اپنے نامزد سیاسی انتظامی سیٹ اپ کے ساتھ عبوری مالیاتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت قومی اقتصادی اقدامات کے لیے چاروں صوبوں کی جانب سے مجموعی طور پر ایک ہزار تیس ارب روپے کی مالی معاونت کے تحت خیبرپختونخوا کو سالانہ 157 ارب روپے کی نقد گرانٹ فراہم کی جائے گی۔
عبوری معاہدے کی تفصیلات اور مالیات کی منتقلی
عبوری معاہدے کی اہم ترین شق کے تحت، وفاقی حکومت کی جانب سے جولائی سے اکتوبر کے دوران خیبرپختونخوا کے قومی مالیاتی کمیشن میں حصے سے پہلے ہی منہا کی گئی 17.8 ارب روپے کی رقم کو قانونی تحفظ فراہم کردیا گیا ہے۔ یہ رقم رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران چاروں صوبوں نے وفاقی حکومت کو مجموعی طور پر 107.3 ارب روپے نقد گرانٹ فراہم کرنے کے عمل کا حصہ ہے۔Also readپنڈی ٹیسٹ: اظہر علی بھی ڈبل سنچری نہ کرسکے
وزارت خزانہ کے ایک سینئر افسر نے دی ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ عبوری مالیاتی معاہدے پر رواں ماہ کے آغاز میں دستخط کیے گئے۔ خیبرپختونخوا کی ایڈوائزری کونسل کے مشیر برائے خزانہ و محصولات طارق پاشا نے پیر کو معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان مرکز کو نقد گرانٹ دینے کا معاہدہ طے پایا ہے۔
وزارت خزانہ کی پوزیشن اور صوبائی کٹوتیوں کا تجزیہ
وزارت خزانہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے جاری کردہ مالیاتی آپریشنز کے خلاصے کے مطابق، پہلے تین ماہ کے دوران چاروں صوبوں سے 57.5 ارب روپے نقد گرانٹ وصول ہوئی، جس میں خیبرپختونخوا کے 12.7 ارب روپے بھی شامل تھے۔ اس سال جون میں وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتوں کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کے تحت قومی اہمیت کے منصوبوں اور سیکیورٹی اخراجات پورے کرنے کے لیے صوبے مجموعی طور پر ایک ہزار تیس ارب روپے نقد گرانٹ فراہم کریں گے۔
وفاقی حکومت کا مؤقف ہے کہ ساتویں این ایف سی ایوارڈ کے بعد اس کے مالی معاملات شدید دباؤ کا شکار ہوگئے ہیں، جس کے تحت ایف بی آر کے جمع کردہ خالص ٹیکس محصولات میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر 57.5 فیصد کردیا گیا تھا۔ تاہم دستیاب سرکاری اعدادوشمار کے مطابق، وفاقی حکومت نے گزشتہ 16 برسوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر 3.5 ہزار ارب روپے خرچ کیے، حالانکہ یہ صوبائی دائرہ اختیار کا معاملہ ہے۔
اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اٹھارویں آئینی ترمیم پر مکمل عملدرآمد کے لیے قائم سینیٹ کی ذیلی کمیٹی کو بتایا تھا کہ گزشتہ 16 برسوں کے دوران آئینی طور پر صوبائی دائرہ اختیار میں آنے والے شعبوں پر 5 ہزار ارب روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ اس طرح 2010 سے اب تک صوبائی نوعیت کے معاملات پر وفاقی اخراجات کا مجموعی حجم 8.5 ہزار ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔
صوبائی حصص اور بلوچستان کی شرائط
طے شدہ رقم میں پنجاب کا حصہ 556 ارب روپے، سندھ کا 264 ارب روپے، خیبرپختونخوا کا 157 ارب روپے اور بلوچستان کا 58 ارب روپے ہوگا۔ تاہم بلوچستان کی مالی معاونت دو شرائط سے مشروط ہے، جن میں ایف بی آر کی جانب سے 15 ارب روپے کی ٹیکس وصولی اور صوبے کو گزشتہ سال کی سطح یعنی 737 ارب روپے کا حصہ ملنا یقینی بنانا شامل ہے۔
خیبرپختونخوا کے سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم نے ایکسپریس نیوز پر ہفتے کو نشر ہونے والی خبر کے جواب میں کہا کہ انھوں نے پہلی سہ ماہی کے تازہ مالیاتی حسابات میں صوبے سے 12.7 ارب روپے کی کٹوتی کا ذکر دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے اپنے بجٹ میں کسی نقد گرانٹ کو شامل نہیں کیا تھا، اس لیے یہ رقم وفاق کی جانب سے یکطرفہ طور پر براہ راست منہا کی گئی ہے۔
ریئل ورلڈ امپیکٹ اور اگلے اقدامات
تازہ تفصیلات کے مطابق جولائی تا اکتوبر چار ماہ کے دوران چاروں صوبوں سے 107.3 ارب روپے وصول ہوئے، جو سالانہ طے شدہ رقم کا محض 10.3 فیصد بنتے ہیں۔ اس عرصے میں پنجاب نے سب سے زیادہ 55.7 ارب روپے جبکہ سندھ نے 27.3 ارب روپے فراہم کیے۔ تیسرے نمبر پر خیبرپختونخوا رہا، جس کے حصے سے 17.8 ارب روپے وصول کیے گئے، جبکہ بلوچستان نے 6.5 ارب روپے نقد گرانٹ دی۔
وزارت خزانہ کے مطابق سندھ کی جانب سے پہلے تین ماہ میں صرف 8.5 ارب روپے کی ادائیگی نسبتاً کم تھی، کیونکہ خیبرپختونخوا کے برعکس سندھ نے اپنے حصے سے کم رقم منتقل کی تھی، جبکہ خیبرپختونخوا کی رقم براہ راست منہا کی گئی۔ تاہم اب سندھ کی مجموعی ادائیگی بڑھ کر 27.3 ارب روپے ہوگئی ہے، جو این ایف سی میں اس کے حصے کے تناسب سے ہے۔ معاہدے میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت خزانہ وفاقی حکومت کے مالی معاملات اور ملک بھر کو متاثر کرنے والے مالی امور کی ذمے دار ہے۔
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